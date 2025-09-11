Todo listo para la temporada de ruta: el ciclismo sanjuanino se pone en marcha desde noviembre

Después de un intenso proceso de reorganización institucional, el ciclismo sanjuanino se prepara para una temporada que promete ser una de las más completas de los últimos años. La Federación Ciclista Sanjuanina (FCS), bajo la presidencia de Alejandra Perona , confirmó que el inicio de la temporada de ruta será el 2 de noviembre, con la tradicional competencia que partirá desde la Unión Vecinal Manuel Belgrano, en La Laja, Albardón.

Este nuevo ciclo deportivo llega luego de meses de trabajo dirigencial silencioso, pero clave. La actual gestión logró normalizar la situación administrativa ante organismos como ARCA y otras entidades de control, permitiendo que la FCS recupere su capacidad operativa y financiera. Todos los clubes afiliados se encuentran al día con sus comisiones directivas y ya se trabaja en sumar nuevas instituciones para robustecer el sistema federado.

Un calendario cargado de clásicos y regresos esperados

La temporada 2025-2026 no solo tendrá continuidad con los eventos más importantes del ciclismo local, sino que también marcará el regreso de pruebas históricas. Entre las más destacadas:

-Vuelta a San Juan: del 23 de enero al 1 de febrero.

-Giro del Sol y Doble Difunta Correa: ya confirmadas en el calendario.

-Vuelve la Cuatro Puentes, una competencia tradicional con un trazado que remite a la historia del ciclismo sanjuanino.

Antes de que comience oficialmente la ruta, se completarán las últimas tres fechas de la temporada de pista, con carreras programadas para el 21 de septiembre, 26 de septiembre y 3 de octubre.