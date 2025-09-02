martes 2 de septiembre 2025

En pleno centro

Dos chicos de 16 años, detenidos por robar una moto valuada en $7 millones

Ocurrió en Capital. Los sujetos intentaron darse a la fuga, pero el personal policial logró atraparlos y recuperar el rodado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos menores fueron atrapados acusados de robar una moto valuada en $7 millones, en pleno centro, en Capital.

Dos menores de edad fueron aprehendidos en las últimas horas en Capital, acusados de haber robado una moto valuada en alrededor de $7 millones. Si bien los sujetos intentaron darse a la fuga cuando se vieron cercados, el personal policial logró atraparlos y recuperar el rodado.

Todo ocurrió en pleno centro, en Capital, cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones Central y de la Dirección D-5 detectaron a dos jóvenes circulando en actitud sospechosa a bordo de una motocicleta Yamaha Ténéré Adventure. La detención se produjo en la intersección de calles General Paz y Santiago del Estero.

Al ser abordados por los efectivos, los adolescentes intentaron huir, pero fueron rápidamente reducidos con apoyo de personal de la Subcomisaría Ansilta. Posteriormente, se confirmó que el rodado había sido sustraído del interior de una vivienda ubicada en Avenida Córdoba.

Ambos menores, de 16 años, quedaron a disposición del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que intervino en el caso.

Temas
