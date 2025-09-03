Conocé los fundamentos de la sentencia que absolvió a las dos empleadas municipales de Rawson acusadas de quedarse con dinero

Se conocieron los fundamentos de la sentencia que absolvió a dos empleadas de la Municipalidad de Rawson acusadas de peculado e incumplimiento de deberes. Ellas habían llegado a juicio señaladas por el supuesto desvío de fondos, pero el 8 de agosto el juez Federico Rodríguez las declaró inocentes. Recién cuatro semanas después del fallo absolutorio se difundió el fallo completo, donde el magistrado remarcó que la acusación no pudo sostenerse con pruebas firmes y que lo que quedó en evidencia no fue una maniobra dolosa contra las arcas públicas, sino falencias administrativas y serias desprolijidades en los controles internos del municipio.

La sentencia, conocida esta semana, fue el resultado de una batalla judicial que culminó con el juicio contra Marina Isabel Mengual y Soledad Evangelina Cabeza Amarfil y el veredicto absolutorio del juez Federico Rodríguez. La acusación fue impulsada por el fiscal Francisco Nicolía y acompañada por la Municipalidad de Rawson en calidad de querellante, mientras que la defensa quedó en manos de los a bogados Horacio Rodríguez del Cid y Antonino D’Amico , quienes representaron a las empleadas de tesorería.

image

La acusación señalaba que, entre mayo y septiembre de 2022, las cajeras municipales habrían omitido rendir diversos pagos cobrados en las cajas N.º 78 y 124, apropiándose indebidamente del dinero de contribuyentes. Según la Fiscalía, Mengual se habría quedado con más de $52.000 y Cabeza con más de $600.000, lo que configuraría los delitos de peculado e incumplimiento de deberes de funcionarias públicas. La fiscalía pidió penas de 4 y 5 años de prisión efectiva más la inhabilitación perpetua.

La defensa, en cambio, planteó que las imputadas fueron víctimas de persecución política y gremial durante la gestión del exintendente Rubén García. También aseguró que la investigación estuvo plagada de irregularidades: el perito contable designado era proveedor de la Municipalidad, no hubo acceso oportuno a los sumarios administrativos y nunca se probó que el dinero hubiese salido efectivamente de la comuna. Además, remarcó que no existía reglamentación clara sobre las funciones de las cajeras.

image A la izquierda, los abogados defensores. En la derecha, los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Uno de los puntos centrales que valoró el juez Rodríguez fue que ningún testigo pudo afirmar con certeza que el dinero hubiese sido sustraído de las arcas municipales. Incluso el propio tesorero de entonces, Ángel Blasco, reconoció retrasos de hasta dos o tres meses en los controles, la falta de personal y la ausencia de protocolos escritos para regular el trabajo de las cajeras.

Sobre esto último, el juez Rodríguez señaló que “todas las pruebas, tanto de cargo como de descargo, dieron cuenta del fondo de la presente acusación que radica todo principalmente en el mal funcionamiento, en general, de la administración municipal durante el tiempo que se realizaron las auditorías a nivel interno en el año 2022 desde enero a septiembre de ese año calendario”.

image El desahogo de las dos empleadas municipales después de escuchar el veredicto del juez Rodríguez, el pasado 8 de agosto.

Otro aspecto clave fue la debilidad de las pericias contables. El informe elaborado por el contador Maximiliano Ferrari solo corroboró faltantes en el sistema, sin realizar arqueos de caja ni constataciones directas. A esto se sumó la incompatibilidad de que el perito fuera proveedor municipal al momento de intervenir, lo que a juicio del magistrado restó objetividad a la prueba.

“En el presente debate, No se ha acreditado con respecto a ambas imputadas la existencia del hecho típico imputado (sustracción de caudales o incumplimiento de funcionario público), ni los elementos objetivos ni subjetivos de los delitos endilgados. La prueba testimonial, documental y pericial presentada por el Ministerio Público Fiscal resulta totalmente insuficiente, no superando el estándar de certeza exigida por el principio de presunción de inocencia”, destaca el magistrado en su fallo.

Finalmente, el juez subrayó que lo que se acreditó en el juicio fueron irregularidades administrativas y falencias en los controles internos del Municipio de Rawson, y no conductas dolosas atribuibles a Mengual y Cabeza. Por esa razón resolvió dictar la absolución lisa y llana de las dos empleadas.