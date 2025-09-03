OSSE: tres departamentos del Gran San Juan verán afectado su servicio de agua potable el jueves 4

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) comunicó, a través de su gabinete de prensa, que distintos sectores de Capital, Rivadavia y Chimbas verán afectado el servicio de agua potable el jueves 4 de septiembre desde las 7.00 de la mañana.
Desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) se sugirió realizar un buen uso de las reservas de los tanques domiciliarios.
El motivo de dicho contratiempo son los trabajos de mantenimiento y lavado que la empresa realizará en el establecimiento potabilizador de Marquesado.
Brindando más detalles, el comunicado asegura que los sectores que sufrirán la baja de presión son los comprendidos entre Av. Benavidez, Av. Paula Albarracín de Sarmiento, República del Líbano, Chacabuco y Av. Libertador.
Desde la empresa también se sugirió hacer un adecuado uso de las reservas de los tanques de agua domiciliarios.