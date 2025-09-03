OSSE: tres departamentos del Gran San Juan verán afectado su servicio de agua potable el jueves 4

OSSE anunció un alteración en su servicio de agua potable para tres departamentos para el jueves 4 de septiembre.

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) comunicó, a través de su gabinete de prensa, que distintos sectores de Capital, Rivadavia y Chimbas verán afectado el servicio de agua potable el jueves 4 de septiembre desde las 7.00 de la mañana.

Educación Cuál es el top 5 las mejores opciones de carreras universitarias para estudiar en San Juan, según la IA

En las calles En Obras Sanitarias de San Juan, cómo opera la brigada especial para señalización full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches

El motivo de dicho contratiempo son los trabajos de mantenimiento y lavado que la empresa realizará en el establecimiento potabilizador de Marquesado.

image

Brindando más detalles, el comunicado asegura que los sectores que sufrirán la baja de presión son los comprendidos entre Av. Benavidez, Av. Paula Albarracín de Sarmiento, República del Líbano, Chacabuco y Av. Libertador.

Desde la empresa también se sugirió hacer un adecuado uso de las reservas de los tanques de agua domiciliarios.