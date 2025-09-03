miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trabajos de mantenimiento

OSSE: tres departamentos del Gran San Juan verán afectado su servicio de agua potable el jueves 4

Desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) se sugirió realizar un buen uso de las reservas de los tanques domiciliarios.

Por Mario Godoy
OSSE anunció un alteración en su servicio de agua potable para tres departamentos para el jueves 4 de septiembre.

OSSE anunció un alteración en su servicio de agua potable para tres departamentos para el jueves 4 de septiembre.

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) comunicó, a través de su gabinete de prensa, que distintos sectores de Capital, Rivadavia y Chimbas verán afectado el servicio de agua potable el jueves 4 de septiembre desde las 7.00 de la mañana.

Lee además
en obras sanitarias de san juan, como opera la brigada especial para senalizacion full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches
En las calles

En Obras Sanitarias de San Juan, cómo opera la brigada especial para señalización full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches
cual es el top 5 las mejores opciones de carreras universitarias para estudiar en san juan, segun la ia
Educación

Cuál es el top 5 las mejores opciones de carreras universitarias para estudiar en San Juan, según la IA

El motivo de dicho contratiempo son los trabajos de mantenimiento y lavado que la empresa realizará en el establecimiento potabilizador de Marquesado.

image

Brindando más detalles, el comunicado asegura que los sectores que sufrirán la baja de presión son los comprendidos entre Av. Benavidez, Av. Paula Albarracín de Sarmiento, República del Líbano, Chacabuco y Av. Libertador.

Desde la empresa también se sugirió hacer un adecuado uso de las reservas de los tanques de agua domiciliarios.

Temas
Seguí leyendo

Ecos de Santa Rosa: siguen apareciendo hermosas imágenes del temporal en San Juan

Los sanjuaninos aprueban el mate en el trabajo: sólo 2 de cada 10 creen que es una "falta de respeto"

Crece el ecosistema del Dique Punta Negra: la importante acción que realizaron para mejorarlo

El Chalet Cantoni en septiembre: lleno de arte, música y bienestar para todos

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

Cambió el horario de atención del Vacunatorio Central

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Final feliz: uno de los cachorros rescatados en Albardón fue dado en adopción

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.
Muy importante

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Un robo: indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Te Puede Interesar

En 2024 la FNS se concentró en artistas nacionales y locales y no trajo como se acostumbraba antes artistas internacionales. En la foto, el show de Abel Pintos y Luciano Pereyra.
Preparativos

Para la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué dicen en Turismo sobre traer artistas internacionales?

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Calingasta no se logra superar el problema de comunicación. 
Crisis

Calingasta "incomunicada": el municipio denunció a una empresa telefónica

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes
Rawson

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes

Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé

Alfredo Coto, con los hermanos Milei.
Negociaciones

La pulseada de multimillonarios para quedarse con una famosa empresa con sede en San Juan: quiénes pican en punta