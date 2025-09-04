jueves 4 de septiembre 2025

Investigación

Detienen al "Muerto": lo vinculan a un robo de joyas ocurrido en una casa de Rivadavia

El aprehendido es un sujeto que cuenta con un alto prontuario delictivo. Ahora quedó a disposición de UFI Delitos Contra la Propiedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-03 at 22.50.15

Este miércoles, personal de la UFI Delitos Contra la Propiedad detuvo a Mauricio Pérez alias “El Muerto”. Un reconocido ladrón de la provincia y que ahora lo vinculan a un robo de joyas y otros elementos de una vivienda del barrio Altos de Rivadavia.

El hecho ocurrió el 16 de agosto. De esta casa se llevaron joyas, dos notebooks, zapatillas, un reloj, un bolso de paddle, entre otras cosas.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 22.50.15 (1)

Se realizó una exhaustiva investigación para dar con el autor y en un allanamiento en Villa Lourdes se secuestraron las joyas denuncias y la vestimenta que utilizó el delincuente al momento del robo.

También quedó aprehendido “El Muerto”, de 26 años, y por ahora quedó alojado en los calabozos de comisaría 27ma hasta que tenga la audiencia en su contra. Desde la Policía expresaron que siguen investigando para dar con posibles cómplices. La investigación la lleva la UFI de Robos.

