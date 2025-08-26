martes 26 de agosto 2025

En Chimbas

Cayó un sujeto cuando intentaba vender una soldadora robada en $3 millones

La misma había sido robada en junio del 2024 en una taller metalúrgico de Santa Lucía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un operativo policial, efectivos de la Comisaría 5ª lograron recuperar una máquina soldadora de gran valor que había sido sustraída en junio de 2024 de un taller metalúrgico ubicado sobre Ruta Nacional Nº 20, kilómetro 4, en Santa Lucía.

El hallazgo se produjo en horas de la tarde del lunes 25 de agosto, cuando personal policial logró dar con la herramienta en el departamento Chimbas, donde intentaban venderla por una suma cercana a los 3 millones de pesos.

La soldadora, una marca Lincoln, tipo inverter, de 270 de potencia y color rojo, había sido denunciada como robada hace más de un año. El robo fue parte de un hecho delictivo mayor en el que, según consta en la denuncia, también fueron sustraídos otros elementos como una lavadora de alta presión, una rueda de camión completa y diversos accesorios del taller.

El denunciante había advertido el robo luego de recibir una alerta del sistema de seguridad durante la madrugada del 24 de junio de 2024, cuando observó movimientos extraños y notó que los perros del lugar estaban alterados.

Gracias a la investigación de la policía y al seguimiento de la venta del objeto robado, finalmente se logró la recuperación del equipo, el cual ya fue reconocido por su propietario. La investigación continúa para dar con los responsables del robo y comercialización del material sustraído.

Temas
