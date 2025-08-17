domingo 17 de agosto 2025

No llegó lejos

Ingresó sin permiso a un consorcio de Rivadavia, quiso escapar en moto y lo atraparon a las pocas cuadras

Un hombre fue aprehendido luego de ingresar sospechosamente a un consorcio privado. Llevaba un cuchillo, un celular y zapatillas de dudosa procedencia. Será juzgado por el Sistema de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La rápida intervención policial permitió aprehender a un joven que había ingresado con una motocicleta a un consorcio de Rivadavia, generando alarma entre los vecinos. El hecho ocurrió en Avenida Bellas Artes y Calle Proyectada, donde un hombre a bordo de una moto 110cc. fue visto accediendo de manera sospechosa al predio privado.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al sujeto, identificado como Rodrigo Montaño de 25 años, quien lejos de dar explicaciones intentó huir a toda velocidad. Sin embargo, perdió el control del vehículo a los pocos metros y fue finalmente reducido por el personal policial.

Durante la aprehensión, Castro se mostró violento, lanzó insultos y golpes contra los uniformados, aunque no causó lesiones. En el procedimiento se le realizó un palpado de urgencia, donde le encontraron un cuchillo, un teléfono celular marca Motorola y un par de zapatillas marca Puma, sin que pudiera acreditar la procedencia de ninguno de esos elementos.

image

Desde la fuerza policial se solicita a la población que, en caso de reconocer los objetos mencionados, se acerquen a la comisaría correspondiente para realizar el reclamo, ya que el detenido no pudo justificar su propiedad.

El caso quedó a disposición de la Justicia y el sujeto deberá recibir su castigo de Flagrancia.

