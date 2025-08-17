domingo 17 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atrapados

Asaltaron a un turco y a una rumana que hacían excursión por Albardón: hay dos detenidos con antecedentes

La pareja de turistas se encontraba acampando en una arboleada frente al Cementerio de Albardón. La Policía atrapó a los malvivientes con un arma blanca y con la mochila que acababan de robar. Fueron detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fran barber

Una pareja de excursionistas extranjeros fue víctima de un violento asalto en la noche del jueves mientras acampaban en una arboleda frente al Cementerio de Albardón, sobre Ruta 40. Los turistas, uno oriundo de Rumania y el otro de Turquía, fueron sorprendidos por dos delincuentes armados con un arma blanca, quienes les sustrajeron una mochila con efectos personales y un teléfono celular marca Samsung.

Lee además
Exequias Ismael Nievas, el aprehendido.
Al lado del patrullero

Fue capturado por el robo de una rueda en Rawson, y antes de ser arrestado, posó para la foto
delincuente robo en un salon de unas en pleno centro y quedo registrado en las camaras
Inseguridad

Delincuente robó en un salón de uñas en pleno centro y quedó registrado en las cámaras

Tras el hecho, las víctimas lograron pedir auxilio a un transeúnte que pasaba por la zona, quien rápidamente dio aviso al 911. Minutos después, personal de la Comisaría 18va de Albardón se hizo presente en el lugar y, con la ayuda de un intérprete policial, entrevistó a los damnificados.

Gracias a los datos aportados por los turistas y tras realizar un rastrillaje por la zona, los uniformados se dirigieron a un descampado ubicado al oeste de la Ruta 40, por calle Franchini, donde sorprendieron a dos sujetos trasladando los elementos robados.

Los sospechosos fueron identificados como "El Quico" Poblete, conocido en la zona de Campo Afuera, y un tal Santiago, oriundo de Caucete. Ambos cuentan con antecedentes policiales, según confirmaron fuentes oficiales.

Intervino la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Contra la Propiedad, que solicitó la inmediata detención de los acusados. El Juez de Garantías avaló el pedido y ambos delincuentes quedaron alojados en la Comisaría 18° de Albardón, a disposición de la Justicia.

Los objetos robados fueron recuperados y restituidos a los turistas, quienes, pese al mal momento, se encuentran en buen estado de salud.

Temas
Seguí leyendo

Robo dentro de una escuela: le llevaron el celular de una docente en horario de clases

Atraparon a un ladrón que trepó a un techo para robar un aire acondicionado

Intentaron asaltar a un motociclista con un machete: dos menores fueron aprehendidos en Rivadavia

Difundieron videos de una batalla campal en las afueras de un boliche en San Juan

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad

En Chimbas, lo interceptaron por conducir un auto de manera peligrosa y terminó detenido por llevar un arma

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Cayó en el Barrio La Estación un prófugo que hace 10 meses no volvió de una salida transitoria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia
Triste noticia

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici
Que un amigo es una luz...

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici

Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad
Rawson

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan

Te Puede Interesar

Abel Chiconi.
Sorprendió Peluc

Oficial: Chiconi, Tejada Heredia y Sancassani, la lista de Milei en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Es oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo
Definición

Es oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo

River le gana 2-1 a Godoy Cruz en el Monumental
Liga Profesional

River le gana 2-1 a Godoy Cruz en el Monumental

El peronismo va con Andino, Rosas y Gramajo a las elecciones legislativas
Elecciones 2025

El peronismo va con Andino, Rosas y Gramajo a las elecciones legislativas

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan