Asaltaron a un turco y a una rumana que hacían excursión por Albardón: hay dos detenidos con antecedentes

Una pareja de excursionistas extranjeros fue víctima de un violento asalto en la noche del jueves mientras acampaban en una arboleda frente al Cementerio de Albardón , sobre Ruta 40. Los turistas, uno oriundo de Rumania y el otro de Turquía, fueron sorprendidos por dos delincuentes armados con un arma blanca, quienes les sustrajeron una mochila con efectos personales y un teléfono celular marca Samsung.

Tras el hecho, las víctimas lograron pedir auxilio a un transeúnte que pasaba por la zona, quien rápidamente dio aviso al 911. Minutos después, personal de la Comisaría 18va de Albardón se hizo presente en el lugar y, con la ayuda de un intérprete policial, entrevistó a los damnificados.

Gracias a los datos aportados por los turistas y tras realizar un rastrillaje por la zona, los uniformados se dirigieron a un descampado ubicado al oeste de la Ruta 40, por calle Franchini, donde sorprendieron a dos sujetos trasladando los elementos robados.

Los sospechosos fueron identificados como "El Quico" Poblete, conocido en la zona de Campo Afuera, y un tal Santiago, oriundo de Caucete. Ambos cuentan con antecedentes policiales, según confirmaron fuentes oficiales.

Intervino la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Contra la Propiedad, que solicitó la inmediata detención de los acusados. El Juez de Garantías avaló el pedido y ambos delincuentes quedaron alojados en la Comisaría 18° de Albardón, a disposición de la Justicia.

Los objetos robados fueron recuperados y restituidos a los turistas, quienes, pese al mal momento, se encuentran en buen estado de salud.