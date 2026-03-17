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"Son gente de m...": sanjuanina habló sobre el robo a su auto en pleno centro y se hizo viral

El hecho ocurrió en la esquina de Salta y Laprida. La víctima relató en redes sociales que le sustrajeron pertenencias del vehículo y que el rodado quedó dañado, lo que le impidió ponerlo en marcha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sanjuanina robo

Una joven sanjuanina vivió un momento de angustia e impotencia tras descubrir que su auto había sido violentado mientras permanecía estacionado en una transitada esquina del centro sanjuanino. El episodio se registró en la intersección de calles Salta y Laprida, una zona con importante circulación tanto de peatones como de vehículos.

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La damnificada, identificada como Paulina Castro, utilizó sus redes sociales para contar lo ocurrido minutos después del hecho. Entre lágrimas y visiblemente afectada, relató que delincuentes ingresaron a su vehículo y le sustrajeron distintos elementos, entre ellos el estéreo.

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Según su testimonio, el rodado presentaba signos de haber sido revuelto en su interior y, además del faltante de objetos, quedó en condiciones que le impedían arrancarlo. “No sé qué más me han robado porque no arranca”, expresó en su descargo.

Durante su relato, la joven manifestó su indignación por lo sucedido y lanzó duras frases contra los autores del hecho: “No puede haber tanta gente de m..., son n... de m... que lo único que hacen es cagarse en el laburo de la gente”, dijo.

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Además, aseguró que el vehículo llevaba poco tiempo en su poder. “No llegó ni al mes”, lamentó, al tiempo que describió el impacto emocional que le generó el episodio, al punto de no poder contener el llanto mientras grababa el video.

En su publicación, también destacó la asistencia de un efectivo policial que se encontraba en la zona y que intervino para brindarle ayuda tras el hecho.

Por el momento, no trascendió si se radicó la denuncia formal ni si hay personas identificadas por el robo.

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