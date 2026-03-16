Lo acusan de robar tres veces en una carnicería de Rivadavia y ya está en libertad

Dos días nada más estuvo detenido el ladrón que, por tercera vez, entró a robar con dos cómplices a una carnicería de Rivadavia y fue atrapado cuando intentaba escapar. El sospechoso pasó este lunes por los tribunales de Flagrancia y, como quedó imputado solamente por el delito de hurto, le otorgaron la libertad hasta la audiencia del juicio.

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Se trata de Cristian Gabriel Funes , el joven de 22 años que fue detenido tras una corta persecución de los empleados y el dueño de esa carnicería y supermercado ubicado en la intersección de las calles Reconquista y Meglioli. Según denunció el comerciante, es el mismo sujeto que ya, en otras dos ocasiones, realizó la misma maniobra.

image La fiscal Yanina Galante, del Sistema Especial de Flagrancia.

Simulaban ser clientes, tomaban mercadería y después escapaban antes de pasar por la caja. También abordaban un remis para darse a la fuga. El sábado último quisieron repetir el plan delictivo, pero el dueño los reconoció y salió a perseguirlos junto a sus empleados. Dos de los ladrones lograron escapar; no así Cristian Gabriel Funes, que fue apresado y entregado a la Policía. La causa quedó bajo la órbita del Sistema Especial de Flagrancia.

Funes tuvo que presentarse este lunes ante la fiscal Yanina Galante y el juez de garantías Carlos Lima. Lo asistió la abogada María Filomena Noriega, quien pidió la inmediata libertad de su cliente teniendo en cuenta que el delito que le atribuyen es el de hurto. Sin embargo, el joven es reincidente.

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La fiscal Yanina Galante expuso que Funes ya estuvo preso por el delito de robo en grado de tentativa en 2023, causa en la que le otorgaron la suspensión de juicio a prueba. Ese beneficio ahora fue revocado y habrá que ver cómo incide en el nuevo proceso penal. Lo cierto es que, de ser condenado por este último hecho, la pena sería de menos de 3 años de prisión, o sea, de cumplimiento condicional.

Por ese motivo, la fiscal entendió que correspondía otorgarle la libertad a Funes hasta que se realice la audiencia del juicio. Fue así que este mismo lunes Cristian Gabriel Funes volvió a la calle. Sin embargo, el joven aún está en problemas. Además de esta última causa en Flagrancia, podrían iniciarle otro proceso penal en la UFI Delitos contra la Propiedad por los dos supuestos robos anteriores cometidos contra la misma carnicería en la que volvió a entrar el sábado pasado.