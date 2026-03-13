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Operativo

Robaron una camioneta Toyota en Capital y se las secuestraron poco después en Rawson

El procedimiento se desarrolló ayer jueves, en la zona de Callejón García y calle Perona. En el caso intervino la UFI de Delitos Contra la Propiedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una camioneta que había sido robada en Capital fue recuperada pocas horas después en Rawson.

Una camioneta que había sido robada en Capital fue recuperada pocas horas después en Rawson.

Una camioneta que había sido robada en Capital fue recuperada pocas horas después durante un procedimiento policial realizado en el departamento Rawson. El operativo fue llevado adelante por personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, que tras una rápida investigación logró ubicar el vehículo denunciado como sustraído recientemente.

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El procedimiento se concretó ayer jueves 12 de marzo en inmediaciones de Callejón García y calle Perona, donde los efectivos localizaron y secuestraron una camioneta Toyota Hilux blanca.

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Una vez hallado el rodado, especialistas de la división realizaron una pericia exhaustiva para verificar su procedencia. Tras las comprobaciones correspondientes, confirmaron que se trataba del mismo vehículo que había sido denunciado como robado horas antes.

De acuerdo a fuentes policiales, la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por robo que era investigada por personal de la Comisaría 3ª.

En el hecho intervino la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Contra la Propiedad. El ayudante fiscal, Pablo Quiroga, dispuso el secuestro formal del vehículo para continuar con las actuaciones y los trámites legales correspondientes.

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