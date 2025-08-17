domingo 17 de agosto 2025

Tremendo

Intentaron asaltar a un motociclista con un machete: dos menores fueron aprehendidos en Rivadavia

Los adolescentes, de 16 y 17 años, se habían escondido entre los árboles cuando atacaron al conductor arrojándole una piedra. Llevaban un machete y llaves modificadas. La Policía los detuvo y quedaron a disposición de la Justicia. Pasó en sobre Avenida Ignacio de la Roza, a la altura de Rivadavia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento intento de robo se registró en plena Avenida Ignacio de la Roza, en Rivadavia, cuando dos adolescentes intentaron asaltar a un motociclista arrojándole una piedra. Ambos menores fueron aprehendidos por personal policial y en la requisa se les secuestró un machete y llaves modificadas. Quedaron a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió cuando un hombre de 44 años circulaba en su moto y, de forma sorpresiva, dos jóvenes salieron de una zona arbolada al sur de la calzada. Uno de ellos arrojó una piedra que impactó en el brazo derecho del motociclista, quien logró esquivar y dar de inmediato aviso a la Policía.

Efectivos de la Unidad Operativa Barrio Cesap acudieron rápidamente al lugar y lograron aprehender a los sospechosos, de 16 y 17 años, respectivamente. Durante el procedimiento, al realizarles un palpado de urgencia, los uniformados les secuestraron un *achete y un juego de llaves modificadas, comúnmente utilizadas para forzar cerraduras.

Ante la gravedad del hecho, se dio intervención inmediata a la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia de Primera Nominación, desde donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por tentativa de robo agravado.

