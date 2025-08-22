viernes 22 de agosto 2025

En la madrugada

Un hombre y dos menores asaltaron a un remisero en Santa Lucía: le llevaron hasta las zapatillas

El robo ocurrió en las inmediaciones de Mary O. Graham y Tucumán. Fueron atrapados pocos después en el Barrio Costa Canal I. Los familiares atacaron a los policías.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un remisero de 34 años fue víctima de un violento asalto en la madrugada de este viernes en Santa Lucía. El hecho ocurrió cerca de la 01:15 horas, cuando el conductor circulaba por calle Mary O. Graham y Tucumán y fue sorprendido por tres delincuentes armados con un cuchillo.

Según denunció la víctima, identificada de apellido Fernández, los atacantes lo abordaron y bajo amenazas le sustrajeron sus pertenencias: una billetera con $40.000 en efectivo, documentación personal, un celular Samsung A03 y hasta las zapatillas color naranja que llevaba puestas.

Con las descripciones aportadas por el remisero, uno de los ladrones sin remera y con pantalón de buzo oscuro, otro con buzo amarillo y pantalón azul, y el tercero vestido con ropa oscura y cabello con claritos, la Policía inició un rastrillaje en la zona.

Personal de la Comisaría 2°, junto con efectivos del Comando Radioeléctrico Central, logró ubicar a tres sospechosos en el interior del barrio Costa Canal I, uno de ellos calzando el par de zapatillas robadas. Al advertir la presencia policial, intentaron escapar por los fondos de las viviendas, pero fueron aprehendidos dentro de un domicilio ajeno.

En el procedimiento, los uniformados secuestraron las zapatillas y un arma blanca utilizada para cometer el ilícito.

Durante la intervención, familiares y vecinos de los detenidos comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos, lo que obligó al repliegue momentáneo del personal hacia la base policial.

Posteriormente, se dio intervención al sistema acusatorio. El fiscal de turno, Alberto Martínez, dispuso que se inicie el procedimiento especial de Flagrancia bajo la carátula de “Robo doblemente agravado por el uso de arma, por ser cometido en poblado y en banda, con participación de menores”.

Los aprehendidos fueron identificados como Braian Emanuel Villarroel y dos menores de 15 y 17 años de apellido Aguilera.

