miércoles 20 de agosto 2025

Escruche

Violentaron una ventana y robaron herramientas de una vivienda en Santa Lucía

Un vecino de 61 años denunció que ladrones ingresaron a su depósito y se llevaron distintos elementos de trabajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Los ladrones volvieron a golpear en Santa Lucía con un nuevo robo tipo escruche. Esta vez, la víctima fue un hombre de 61 años que, al revisar su vivienda, advirtió que delincuentes habían forzado una ventana del depósito que tiene en la parte delantera de su casa y le sustrajeron varias herramientas de construcción.

El damnificado fue un hombre identificado como Darío Marún, quien realizó la denuncia el martes último en la Comisaría 5ta de Santa Lucía, desde donde se dio intervención a la UFI de Delitos Contra la Propiedad., informó la Policía. La investigación quedó en marcha con distintas medidas de rigor, como relevamiento de cámaras y trabajo de la División Criminalística en el lugar.

En realidad, el hecho sucedió el domingo pasado. El damnificado aseguró que concurrió a su propiedad ubicada en calle Hipólito Yrigoyen y descubrió que desconocidos habían violentado una ventana del depósito que tiene en el frente de la casa. Al revisar el lugar constató que faltaban varias herramientas de construcción: una cepilladora de mano, una cortadora de cerámico y una caja con 450 piezas de tubos y llaves pequeñas, elementos de importante valor económico.

La modalidad del robo tipo "escruche" tiene como características que los ladrones atacan viviendas o propiedades en donde no hay nadie y fuerzan puertas o ventanas.

