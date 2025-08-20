miércoles 20 de agosto 2025

Falso pasajero

Violento asalto a un chofer de DIDI: un joven de 23 años cayó en Santa Lucía

Un joven identificado como Martín Renzo Nahuel fue detenido tras atacar a un chofer de la aplicación DIDI en Santa Lucía y quitarle $40.000. La causa quedó en manos de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 23 años fue aprehendido en el departamento Santa Lucía luego de protagonizar un violento robo contra un chofer de la aplicación DIDI.

El detenido fue identificado como Martín Renzo Nahuel, quien, según la denuncia, se hizo pasar por pasajero y abordó el vehículo en la intersección de calle Sargento Méndez y calle Hermes Quijada.

En ese lugar, atacó al conductor, identificado como Primo, y le sustrajo $40.000 en efectivo, para luego darse a la fuga.

La rápida intervención policial permitió dar con el sospechoso y ponerlo a disposición de la Justicia. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, con la intervención del ayudante fiscal Dr. Sergio Cuneo, quien dispuso las medidas correspondientes.

