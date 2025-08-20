miércoles 20 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estafas judiciales

Rematarán un consorcio en Rivadavia de la pareja de Robles Bonade, acusado de fraude inmobiliario

Rubén Martín González, quien está procesado penalmente por los engaños, intentó frenar el remate. Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo desestimó el pedido y dio curso a la acción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este jueves a las 11 de la mañana, la Justicia sanjuanina rematará un consorcio ubicado en el barrio Olivares de Natania, en Rivadavia, propiedad de Rubén Martín González, pareja de Denise Robles Bonade. Ambos están acusados de liderar un entramado de maniobras fraudulentas que dejaron a numerosos damnificados en la provincia.

Lee además
El caso es investigado por los policías de la Comisaría 38va.
Ataque a centro educativo

Escuela de Rivadavia sufrió un robo nocturno: se llevaron estufas y hasta una hamaca
Imagen ilustrativa
Escruche

Violentaron una ventana y robaron herramientas de una vivienda en Santa Lucía

La subasta, dispuesta en el marco de la causa iniciada por Eduardo Rubén Castro contra el hombre acusado de estafas, es por la falta en el cumplimiento del contrato, según consta en el Boletín Oficial. Será llevada adelante por la martillera María Alejandra Olivares en calle Mendoza 167 Sur. El inmueble, de 275 metros cuadrados, tiene una base de subasta de $15.327.868,08.

Según el expediente, la propiedad además acumula una deuda importante con OSSE, Rentas y con la Municipalidad de Rivadavia.

image

En la antesala de la subasta, la defensa de González presentó un pedido de “pequeño concurso preventivo” con el fin de frenar la medida. Sin embargo, desde el Contencioso Administrativo, rechazó el planteo al considerar que no existían fundamentos legales ni resolución firme que habilitara la suspensión. “Se rechaza por improcedente el pedido de suspensión de subasta fijada en este proceso judicial para el día 21 de agosto de 2025 a la hora 11:00”, resolvió.

Martín González está procesado penalmente por 53 hechos de defraudación por fraude y 8 hechos de desbaratamiento de derechos adquiridos, mientras que su pareja, Denise Robles Bonade, enfrenta una investigación por 59 hechos de fraude, 6 de desbaratamiento de derechos adquiridos y 1 de estelionato.

Seguí leyendo

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

Las defensas de los 9 condenados por expropiaciones apelaron el histórico fallo

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del jubilado Mario Alday en Villa del Carril

¡Un niño! fue el autor de la amenaza de bomba en el Centro Cívico: el audio

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

Violento asalto a un chofer de DIDI: un joven de 23 años cayó en Santa Lucía

Fijan fecha para el juicio contra el médico que fue acusado por la muerte de Julieta Viñales

Cambios inesperados, insólitos pedidos y violentas reacciones, el polémico accionar del femicida de Angaco

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
otra vez el cirujano pelaez: ahora detenido con la policia influencer por disturbios
Incorregible

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Hurto en Pocito

Una joven denunció que un moto Uber se quedó con un envío de $200 mil y objetos personales

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
Atención

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo inscribirse

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia
Mirá cómo fue

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante
En un estacionamiento

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante

Fortísimo choque en una esquina del centro: un auto y una camioneta, destrozados
Capital

Fortísimo choque en una esquina del centro: un auto y una camioneta, destrozados

Te Puede Interesar

Gentileza: La Mecha. 
Análisis

Los pros y los contras de los frentes más competitivos para las legislativas de San Juan

Por Natalia Caballero
Detuvieron a un sospechoso por el crimen del jubilado Mario Alday en Villa del Carril
Avances investigativos

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del jubilado Mario Alday en Villa del Carril

El viento Zonda será protagonista durante la jornada de este jueves en San Juan.
Clima

Jueves de cielos huidizos y alerta por viento Zonda para San Juan

El pistacho, que ahora es la estrella del momento, atrajo a una reconocida empresa nacional de maní a invertir en San Juan. 
Jugada estratégica

Famosa empresa del maní se suma al boom del pistacho de San Juan

Rematarán un consorcio en Rivadavia de la pareja de Robles Bonade, acusado de fraude inmobiliario
Estafas judiciales

Rematarán un consorcio en Rivadavia de la pareja de Robles Bonade, acusado de fraude inmobiliario