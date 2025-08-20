Rematarán un consorcio en Rivadavia de la pareja de Robles Bonade, acusado de fraude inmobiliario

Este jueves a las 11 de la mañana, la Justicia sanjuanina rematará un consorcio ubicado en el barrio Olivares de Natania, en Rivadavia, propiedad de Rubén Martín González, pareja de Denise Robles Bonade. Ambos están acusados de liderar un entramado de maniobras fraudulentas que dejaron a numerosos damnificados en la provincia.

La subasta, dispuesta en el marco de la causa iniciada por Eduardo Rubén Castro contra el hombre acusado de estafas, es por la falta en el cumplimiento del contrato, según consta en el Boletín Oficial. Será llevada adelante por la martillera María Alejandra Olivares en calle Mendoza 167 Sur. El inmueble, de 275 metros cuadrados, tiene una base de subasta de $15.327.868,08.

Según el expediente, la propiedad además acumula una deuda importante con OSSE, Rentas y con la Municipalidad de Rivadavia.

En la antesala de la subasta, la defensa de González presentó un pedido de “pequeño concurso preventivo” con el fin de frenar la medida. Sin embargo, desde el Contencioso Administrativo, rechazó el planteo al considerar que no existían fundamentos legales ni resolución firme que habilitara la suspensión. “Se rechaza por improcedente el pedido de suspensión de subasta fijada en este proceso judicial para el día 21 de agosto de 2025 a la hora 11:00”, resolvió.

Martín González está procesado penalmente por 53 hechos de defraudación por fraude y 8 hechos de desbaratamiento de derechos adquiridos, mientras que su pareja, Denise Robles Bonade, enfrenta una investigación por 59 hechos de fraude, 6 de desbaratamiento de derechos adquiridos y 1 de estelionato.