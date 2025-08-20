miércoles 20 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ataque a centro educativo

Escuela de Rivadavia sufrió un robo nocturno: se llevaron estufas y hasta una hamaca

Autoridades denunciaron que desconocidos escalaron el cierre perimetral y sustrajeron elementos del establecimiento escolar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El caso es investigado por los policías de la Comisaría 38va.

El caso es investigado por los policías de la Comisaría 38va.

Ni las escuelas se salvan de los robos. Delincuentes entraron a una escuela de La Bebida, en Rivadavia, fue blanco de delincuentes que, durante la noche, se llevaron mobiliario y equipos eléctricos del establecimiento.

Lee además
escandalo en el dia del nino en rawson: robaron juguetes y un hombre se llevo el parlante del yeyo
Bochorno

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo
entre tres, se robaron 4 mil kilos de pasas de exportacion valuadas en 8 mil dolares
En 9 de Julio

Entre tres, se robaron 4 mil kilos de pasas de exportación valuadas en 8 mil dólares

El hecho delictivo ocurrió el martes último en la JINZ N°36 Diógenes Perramón, en la calle 9 de Julio. De acuerdo a lo informado por la directora del establecimiento, Chena Celi, en horas de la madrugada personas desconocidas escalaron el cierre perimetral del predio y lograron sustraer dos estufas eléctricas y una hamaca que se encontraba en el patio, según la Policía. El faltante fue descubierto en la mañana, cuando el personal docente arribó al edificio.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 38ª y quedó bajo investigación de la UFI de Delitos Contra la Propiedad. El hecho generó indignación en la comunidad educativa y entre los vecinos de la zona, ya que el robo no solo representa una pérdida económica, sino que afecta a los alumnos.

Temas
Seguí leyendo

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

Abren las inscripciones de las clases de apoyo gratuitas para alumnos sanjuaninos: cómo acceder

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan

Video: chicas se agarraron de los pelos a la salida de una escuela en Pocito

A un profesor le robaron una costosa moto de la puerta de la escuela Normal Sarmiento

Los 90 años de una escuela mítica de calle Del Bono, en fotos y recuerdos eternos

Horror en 25 de Mayo: investigan a un hombre que intentó prender fuego a su novia policía

Violentaron una ventana y robaron herramientas de una vivienda en Santa Lucía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
otra vez el cirujano pelaez: ahora detenido con la policia influencer por disturbios
Incorregible

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Hurto en Pocito

Una joven denunció que un moto Uber se quedó con un envío de $200 mil y objetos personales

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
Atención

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo inscribirse

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia
Mirá cómo fue

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante
En un estacionamiento

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante

Fortísimo choque en una esquina del centro: un auto y una camioneta, destrozados
Capital

Fortísimo choque en una esquina del centro: un auto y una camioneta, destrozados

Te Puede Interesar

Gentileza: La Mecha. 
Análisis

Los pros y los contras de los frentes más competitivos para las legislativas de San Juan

Por Natalia Caballero
El viento Zonda será protagonista durante la jornada de este jueves en San Juan.
Clima

Jueves de cielos huidizos y alerta por viento Zonda para San Juan

Imagen ilustrativa. 
Violencia de género

Horror en 25 de Mayo: investigan a un hombre que intentó prender fuego a su novia policía

El pistacho, que ahora es la estrella del momento, atrajo a una reconocida empresa nacional de maní a invertir en San Juan. 
Jugada estratégica

Famosa empresa del maní se suma al boom del pistacho de San Juan

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del jubilado Mario Alday en Villa del Carril
Avances investigativos

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del jubilado Mario Alday en Villa del Carril