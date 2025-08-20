Escuela de Rivadavia sufrió un robo nocturno: se llevaron estufas y hasta una hamaca

El caso es investigado por los policías de la Comisaría 38va.

Ni las escuelas se salvan de los robos. Delincuentes entraron a una escuela de La Bebida, en Rivadavia, fue blanco de delincuentes que, durante la noche, se llevaron mobiliario y equipos eléctricos del establecimiento.

El hecho delictivo ocurrió el martes último en la JINZ N°36 Diógenes Perramón, en la calle 9 de Julio. De acuerdo a lo informado por la directora del establecimiento, Chena Celi, en horas de la madrugada personas desconocidas escalaron el cierre perimetral del predio y lograron sustraer dos estufas eléctricas y una hamaca que se encontraba en el patio, según la Policía. El faltante fue descubierto en la mañana, cuando el personal docente arribó al edificio.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 38ª y quedó bajo investigación de la UFI de Delitos Contra la Propiedad. El hecho generó indignación en la comunidad educativa y entre los vecinos de la zona, ya que el robo no solo representa una pérdida económica, sino que afecta a los alumnos.

