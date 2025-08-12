Video: chicas se agarraron de los pelos a la salida de una escuela en Pocito

Un video que se viralizó muestra la pelea entre dos alumnas de la escuela en Carpintería , Pocito , a la salida del colegio. Ocurrió frente a varios compañeros que presenciaron la gresca.

El video fue compartido por un lector de Tiempo de San Juan muestra una pelea entre dos jóvenes a la salida de la escuela Sixto Salinas de Rivera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1955327194936308120&partner=&hide_thread=false Chicas se agarraron de los pelos a la salida de una escuela en Pocito pic.twitter.com/fYynpihsEG — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 12, 2025

En las imágenes se puede observar a las adolescentes en medio de una discusión que rápidamente escaló a un forcejeo donde ambas se agarran de los pelos frente a otros estudiantes que se encuentran presentes en el lugar, todos ellos vistiendo el uniforme escolar.

No se conocieron más detalles al respecto, o si hubo alguna denuncia. Tampoco se identificó si las protagonistas eran alumnas del establecimiento.