Video: chicas se agarraron de los pelos a la salida de una escuela en Pocito

El video fue compartido por un lector de Tiempo de San Juan muestra una pelea entre dos jóvenes a la salida de la escuela Sixto Salinas de Rivera.
En las imágenes se puede observar a las adolescentes en medio de una discusión que rápidamente escaló a un forcejeo donde ambas se agarran de los pelos frente a otros estudiantes que se encuentran presentes en el lugar, todos ellos vistiendo el uniforme escolar.
No se conocieron más detalles al respecto, o si hubo alguna denuncia. Tampoco se identificó si las protagonistas eran alumnas del establecimiento.