martes 12 de agosto 2025

En Carpintería

Video: chicas se agarraron de los pelos a la salida de una escuela en Pocito

Las imágenes fueron compartidas por un lector de Tiempo de San Juan muestra una pelea entre dos jóvenes a la salida de una escuela en Carpintería.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un video que se viralizó muestra la pelea entre dos alumnas de la escuela en Carpintería, Pocito, a la salida del colegio. Ocurrió frente a varios compañeros que presenciaron la gresca.



En las imágenes se puede observar a las adolescentes en medio de una discusión que rápidamente escaló a un forcejeo donde ambas se agarran de los pelos frente a otros estudiantes que se encuentran presentes en el lugar, todos ellos vistiendo el uniforme escolar.

No se conocieron más detalles al respecto, o si hubo alguna denuncia. Tampoco se identificó si las protagonistas eran alumnas del establecimiento.

