Video: chocó una Ferrari amarilla valuada en más de $1.000.000.000

Pasó en Buenos Aires . El conductor de una Ferrari amarilla destrozó su coche en la madrugada del viernes, luego de un fuertísimo accidente donde perdió el control del coche, despistó y se golpeó contra un poste a casi 40 metros de la ruta. Cabe destacar que su valor es cercano al millón de dólares.

El accidente ocurrió en la intersección de las rutas 16 y 6, a la altura de San Vicente. Es un pequeño camino de enlace del camino que une La Plata con Campana.

Según indicó el sitio Diario Sur en base a fuentes policiales, el conductor se dirigía en sentido a Cañuelas a gran velocidad. Ocurrió cerca de las 6 de la mañana, antes del alba.

- Ocurrió en la ruta provincial 6 a la altura de Exaltación de la Cruz

En medio de la noche, el conductor no advirtió una rotonda que se encuentra en la traza del camino y funciona como enlace con la ruta 16. Tiene una baja altura. Al subirse, el conductor perdió el control del coche, se salió de la ruta y terminó impactando contra el alambrado de un campo ubicado frente a un destacamento policial.

Un conductor que desapareció del lugar

Por la magnitud del despiste, entienden que venía a una gran velocidad, aunque al momento restaban realizar las pericias correspondientes. Si bien el auto quedó destrozado, el sector del habitáculo quedó intacto. “Se bajó caminando y llamó para que lo vinieran a buscar”, comentaron fuentes citadas por el medio.

El conductor fue identificado como Diego Martínez, de 51 años, dueño de una empresario vinculado al rubro del cerámico y la construcción, vecino de la localidad de Canning, a poco más de 15 minutos del lugar del choque.

Sin embargo, cuando llegó la policía al lugar Martínez ya se había retirado. Quien los atendió fue el dueño de un servicio de grúas, que había llegado a llevarse el coche destrozado, según figura en el parte policial.

No se especifica si la Ferrari era propiedad del empresario de los corralones, o si pertenecía a alguien más. En uno de los laterales del auto de alta gama se aprecia el calco de uno de los concesionarios de vehículos de lujo más importantes de la Argentina.

Por el momento el caso es investigando por la fiscal Karina Guyot, de la UFI de San Vicente.

Por lo que se pudo apreciar de los restos del coche, se trata de una Ferrari 296 GTB modelo híbrido de color amarillo, un ejemplar único en el país cuyo precio puede rondar el millón de dólares en Argentina, según las presentaciones.

Es un deportivo biplaza híbrido con motor trasero central con asistencia eléctrica que le permite ofrecer una potencia de 830 caballos de fuerza. El sistema híbrido le permite a la 296 GTB alcanzar una velocidad máxima de 330 km/h, acelerar de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y de 0 a 200 km/h en 7,3 segundos.

Si bien no es un auto eléctrico puro, su un paquete de baterías de alto voltaje que permiten obtener 25 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica, además de la asistencia al motor naftero en aceleraciones.

