¿Se rompió el trencito de la alegría? Filmaron a varios personajes infantiles bailando en Avenida Libertador

La noche del miércoles en la esquina de Avenida Libertador y Manuel Zavalla, más conocida como “Cabaña” -en Rivadavia- tuvo un momento inesperado que descolocó a más de un transeúnte. Mientras los semáforos seguían su ritmo habitual y los autos avanzaban con apuro, un pequeño desfile de personajes infantiles irrumpió en la escena urbana.
Mario Bros, un dinosaurio, Ansiedad (de Intensamente), el Hombre Araña, Stitch, Hulk, Buzz Lightyear y hasta Deadpool se robaron todas las miradas.
Una lectora de Tiempo de San Juan filmó el momento con su celular, cuando los personajes aparecieron de pronto y comenzaron a bailar con entusiasmo frente a todos los presentes. Sin música aparente ni vehículos decorados a la vista, muchos se preguntaron si se trataba de una versión “alternativa” del tradicional trencito de la alegría o si simplemente era una animación espontánea.
Aunque no se pudo confirmar si pertenecen a una empresa de animaciones o si fue simplemente una intervención callejera, lo cierto es que el semáforo de Libertador regaló, al menos por un rato, una postal digna de película animada.