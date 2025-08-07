jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

¿Se rompió el trencito de la alegría? Filmaron a varios personajes infantiles bailando en Avenida Libertador

Una escena insólita sorprendió a vecinos y automovilistas en Rivadavia. En la noche del miércoles, un grupo de personajes animados apareció y se puso a bailar en plena calle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La noche del miércoles en la esquina de Avenida Libertador y Manuel Zavalla, más conocida como “Cabaña” -en Rivadavia- tuvo un momento inesperado que descolocó a más de un transeúnte. Mientras los semáforos seguían su ritmo habitual y los autos avanzaban con apuro, un pequeño desfile de personajes infantiles irrumpió en la escena urbana.

Lee además
La vereda Sur de Avenida Libertador entre Salta y Santiago del Estero.
Mercado inmobiliario

La "depreciación funcional" que sufre una vereda top de Avenida Libertador por las casas en venta
¡insolito! en sarmiento nacio un pollito de cuatro patas
Sorpresa

¡Insólito! En Sarmiento nació un pollito de cuatro patas

Mario Bros, un dinosaurio, Ansiedad (de Intensamente), el Hombre Araña, Stitch, Hulk, Buzz Lightyear y hasta Deadpool se robaron todas las miradas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1953550092452958400&partner=&hide_thread=false

Una lectora de Tiempo de San Juan filmó el momento con su celular, cuando los personajes aparecieron de pronto y comenzaron a bailar con entusiasmo frente a todos los presentes. Sin música aparente ni vehículos decorados a la vista, muchos se preguntaron si se trataba de una versión “alternativa” del tradicional trencito de la alegría o si simplemente era una animación espontánea.

Aunque no se pudo confirmar si pertenecen a una empresa de animaciones o si fue simplemente una intervención callejera, lo cierto es que el semáforo de Libertador regaló, al menos por un rato, una postal digna de película animada.

Temas
Seguí leyendo

Tras quedar eliminado, el caucetero de La Voz ilusionó en las redes: "Capaz que vuelvo de regreso"

¿Desapareció? Cuál es el nombre que no se registra oficialmente desde hace más de 70 años en San Juan

"Lo viejo funciona": el video del auto de antaño tirando un coche de alta gama en San Juan

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas

Desde Educación ofrecieron una importante información sobre las Becas Progresar

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

Yazmín necesita de los sanjuaninos: le encontraron tumores en los pulmones y piden dadores de sangre

El Conte Grand se llena de propuestas culturales, familiares y laborales este fin de semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En imágenes, el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum.
Video

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Se espera un lunes muy frío en San Juan.
Clima

Frío y gris: así se vivirá el jueves en San Juan

El peronismo presentó Fuerza San Juan para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las perlitas
Cierre de frentes

El peronismo presentó "Fuerza San Juan" para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las "perlitas"

Te Puede Interesar

Carlos, el fiel guardián del hogar de San Cayetano en Chimbas
Historias de fe

Carlos, el fiel guardián del hogar de San Cayetano en Chimbas

Por Celeste Roco Navea
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Denuncian en la justicia penal al arquero de Peñarol por la brutal gresca en el partido con Marquesado
Grave

Denuncian en la justicia penal al arquero de Peñarol por la brutal gresca en el partido con Marquesado

El orreguismo presentó su frente electoral este 6 de agosto, sumando al Partido Bloquista.
Diferenciaciación

En el orreguismo dicen que hay que dejar de lado la motosierra y agarrar el bisturí

Imagen ilustrativa.
Juicio abreviado

Le disparó a un hombre en los pies y fue condenado a dos años de prisión en el Penal de Chimbas