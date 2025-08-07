La noche del miércoles en la esquina de Avenida Libertador y Manuel Zavalla , más conocida como “Cabaña” -en Rivadavia- tuvo un momento inesperado que descolocó a más de un transeúnte. Mientras los semáforos seguían su ritmo habitual y los autos avanzaban con apuro, un pequeño desfile de personajes infantiles irrumpió en la escena urbana.

Mercado inmobiliario La "depreciación funcional" que sufre una vereda top de Avenida Libertador por las casas en venta

Mario Bros, un dinosaurio, Ansiedad (de Intensamente), el Hombre Araña, Stitch, Hulk, Buzz Lightyear y hasta Deadpool se robaron todas las miradas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1953550092452958400&partner=&hide_thread=false ¿Se rompió el trencito de la alegría? Filmaron a varios personajes infantiles bailando en Avenida Libertador pic.twitter.com/GyAgWBtdGq — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 7, 2025

Una lectora de Tiempo de San Juan filmó el momento con su celular, cuando los personajes aparecieron de pronto y comenzaron a bailar con entusiasmo frente a todos los presentes. Sin música aparente ni vehículos decorados a la vista, muchos se preguntaron si se trataba de una versión “alternativa” del tradicional trencito de la alegría o si simplemente era una animación espontánea.

Aunque no se pudo confirmar si pertenecen a una empresa de animaciones o si fue simplemente una intervención callejera, lo cierto es que el semáforo de Libertador regaló, al menos por un rato, una postal digna de película animada.