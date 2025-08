La "depreciación funcional" que sufre una vereda top de Avenida Libertador por las casas en venta

Este diario habló con referentes del rubro, y uno de ellos habló sobre este fenómeno, que tiene un nombre. Se trata de la “depreciación funcional”, como lo definió Esteban Costela, presidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios. “Las casas del centro ya no cumplen la función para la que fueron concebidas, como vivienda familiar”, indicó. Para la autoridad, quien compra sobre Libertador lo hace para montar un comercio, una clínica o un estudio. Si no encuentra rentabilidad, la propiedad termina perdiendo valor, aunque el precio parezca justo.

Costela explicó que esto afecta incluso a inmuebles bien ubicados que se ofrecen a precios por debajo del mercado y que, aun así, no consiguen interesados. “Me ha pasado tasar propiedades sobre Libertador, ajustarlas para que estén por debajo de lo que deberían valer y no lograr venderlas. Es un problema de mercado, no de precio”, señaló.

image Otros inmuebles en venta y en alquiler de Avenida Libertador entre Salta y Santiago del Estero, en la vereda Sur.

El dirigente también advirtió sobre el impacto que tiene el costo de demoler viviendas antiguas, que puede superar los 30 millones de pesos. “Para un desarrollador muchas veces resulta más rentable comprar un terreno vacío que invertir en una casa que tiene que demoler”, afirmó.

En diálogo con este medio, Iván Orozco, director internacional y coordinador de Estadísticas de la Federación Inmobiliaria Argentina, coincidió en que el problema no es la falta de interés por el centro, sino el alto valor de estas propiedades. Manifestó que son casas grandes, de 300 metros cuadrados o más, y eso eleva mucho los montos.

"El mercado más dinámico hoy ronda los 100 mil dólares. Todo lo que se aleja de ese promedio cuesta mucho más moverlo", dijo Orozco.

image Panorama similar ocurre en el tramo Jujuy-Aberastain, en la vereda Norte, con algunos inmuebles en venta y en alquiler.

Orozco destacó que estas propiedades difícilmente vuelvan a usarse como viviendas familiares. Para el referente, quien compre una casa sobre Libertador no va a vivir ahí, salvo que la transforme en departamentos. Como alternativa, y coincidiendo con Costela, la única opción rentable es destinarla a un uso comercial o institucional.

Ambos referentes coincidieron en que el mercado se enfrenta a un cambio cultural: las familias que alguna vez soñaron con vivir sobre la principal avenida de San Juan hoy buscan tranquilidad y espacios verdes en barrios cerrados o zonas más alejadas como Rivadavia y Santa Lucía.