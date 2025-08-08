La exquisita forma en la que dos sanjuaninos eliminados de La Voz calmaron su dolor

La eliminación de La Voz Argentina dejó un sabor agridulce para Walter Vilchez y William Heredia , pero ellos encontraron la manera más deliciosa de endulzar el momento. Ambos sanjuaninos , que se despidieron del certamen en distintas batallas, compartieron su reencuentro a través de un video que rápidamente conquistó las redes.

“Quedamos fuera de La Voz Argentina en batalla. ¡Dos sanjuaninos de vuelta a casa!”, escribió Vilchez en la publicación que subió a TikTok. Allí se los ve juntos, riendo y disfrutando de unos generosos sánguches que, según mostraron, estaban “espectaculares”. Del llanto a la gula, la transición fue inmediata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1953909583241449836&partner=&hide_thread=false La exquisita forma en la que dos sanjuaninos eliminados de La Voz calman su dolor



Video TikTok: Walter Vilchez pic.twitter.com/cf17cYLA6a — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 8, 2025

El video sumó cientos de “me gusta” y decenas de comentarios llenos de aliento. “Cantan precioso los dos” y “No importa, ustedes ya son famosos y vayan donde vayan la van a romper porque son ge-nia-leeees!!!” fueron algunos de los mensajes que recibieron.

La salida de Heredia se dio en la gala del jueves, cuando, desde el team Soledad, interpretó junto a sus contrincantes la balada ¿Quién te dijo eso? de Luis Fonsi. A pesar de su impronta y los elogios de Lali Espósito y la propia Sole, el coach decidió dejarlo fuera de la competencia.

Embed - Tomás y Enrique Olmos vs. William Heredia - "¿Quién te dijo eso?" - Batallas - La Voz Argentina 2025

Vilchez, por su parte, había tenido su última presentación el miércoles. Integrante del team Miranda!, interpretó junto a Abril Robledo Mentira, de Valeria Lynch, con la guía de los propios Miranda! y de la artista. Aunque su entrega fue destacada por el jurado, el dúo eligió a Robledo para seguir en carrera.

Embed - Abril Robledo vs. Walter Vilchez - "Mentira" - Batallas - La Voz Argentina 2025

Ambos regresan ahora a San Juan con la maleta cargada de experiencia, afecto del público y, como demostraron en TikTok, con la capacidad de convertir una derrota en un buen momento… y en un sánguche inolvidable.