viernes 8 de agosto 2025

La exquisita forma en la que dos sanjuaninos eliminados de La Voz calmaron su dolor

Dos sanjuaninos que quedaron fuera de La Voz Argentina comparten un video en TikTok donde, entre risas y sánguches, muestran cómo transforman la tristeza por la eliminación en un momento de alegría y camaradería.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La eliminación de La Voz Argentina dejó un sabor agridulce para Walter Vilchez y William Heredia, pero ellos encontraron la manera más deliciosa de endulzar el momento. Ambos sanjuaninos, que se despidieron del certamen en distintas batallas, compartieron su reencuentro a través de un video que rápidamente conquistó las redes.

El sanjuanino William Heredia se despidió de La Voz Argentina.
Performance

William fue fiel a su estilo, pero se transformó en el nuevo sanjuanino en quedar afuera de La Voz
tras quedar eliminado, el caucetero de la voz ilusiono en las redes: capaz que vuelvo de regreso
Testimonio

Tras quedar eliminado, el caucetero de La Voz ilusionó en las redes: "Capaz que vuelvo de regreso"

“Quedamos fuera de La Voz Argentina en batalla. ¡Dos sanjuaninos de vuelta a casa!”, escribió Vilchez en la publicación que subió a TikTok. Allí se los ve juntos, riendo y disfrutando de unos generosos sánguches que, según mostraron, estaban “espectaculares”. Del llanto a la gula, la transición fue inmediata.

El video sumó cientos de “me gusta” y decenas de comentarios llenos de aliento. “Cantan precioso los dos” y “No importa, ustedes ya son famosos y vayan donde vayan la van a romper porque son ge-nia-leeees!!!” fueron algunos de los mensajes que recibieron.

La salida de Heredia se dio en la gala del jueves, cuando, desde el team Soledad, interpretó junto a sus contrincantes la balada ¿Quién te dijo eso? de Luis Fonsi. A pesar de su impronta y los elogios de Lali Espósito y la propia Sole, el coach decidió dejarlo fuera de la competencia.

Vilchez, por su parte, había tenido su última presentación el miércoles. Integrante del team Miranda!, interpretó junto a Abril Robledo Mentira, de Valeria Lynch, con la guía de los propios Miranda! y de la artista. Aunque su entrega fue destacada por el jurado, el dúo eligió a Robledo para seguir en carrera.

Ambos regresan ahora a San Juan con la maleta cargada de experiencia, afecto del público y, como demostraron en TikTok, con la capacidad de convertir una derrota en un buen momento… y en un sánguche inolvidable.

