viernes 8 de agosto 2025

Performance

William fue fiel a su estilo, pero se transformó en el nuevo sanjuanino en quedar afuera de La Voz

El joven participó de la batalla junto al dúo de los hermanos Olmo y, aunque recibió elogios, no logró seguir adelante en el equipo de Soledad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sanjuanino William Heredia se despidió de La Voz Argentina.

El sanjuanino William Heredia se despidió de La Voz Argentina.

Con humildad y agradeciendo principalmente a sus compañeros, William Heredia, uno de los sanjuaninos que competía en La Voz Argentina, se despidió del certamen musical que se emite por Telefe. El joven cayó en la batalla en la que se enfrentó al dúo de los hermanos Enrique y Tomás Olmo.

En este caso, los concursantes del team de Soledad debieron interpretar la balada “¿Quién te dijo eso?” de Luis Fonsi.

Mostrando la impronta que lo caracteriza, William fue fiel a su estilo sobre el ring. Sin embargo, no le alcanzó para pasar a la siguiente etapa.

Embed - Tomás y Enrique Olmos vs. William Heredia - "¿Quién te dijo eso?" - Batallas - La Voz Argentina 2025

Tras la presentación, la primera en opinar sobre la puesta fue Lali, quien elogió al dúo y también se refirió al estilo del sanjuanino. “William, vos tenés una cosa re loca, hacés mil millones de arreglos. Yo hubiese hecho menos, porque algunos no estuvieron muy clavadísimos, pero los que clavabas eran muy zarpados. Hiciste cosas muy interesantes. Todos estuvieron bien”, afirmó la artista.

Por su parte, Soledad resaltó que, “todos han tenido momentos muy buenos y momentos de los otros. Todos tuvieron una cuestión de desafinación. Se amalgamaron y se respetaron, más allá de defender los estilos de cada uno”.

Luego ofreció su definición: “Me voy a quedar con los hermanos Olmo”, aseguró tajante.

image

De ese modo, el sanjuanino se despidió del certamen. “Muchas gracias a todos. Es un momento bastante fuerte, te emociona. Espero que se cumplan los sueños de todos y que ellos –en referencia a sus compañeros- puedan lograr todo lo que se proponen”, dijo antes de dejar el escenario.

