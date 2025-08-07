jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Testimonio

Tras quedar eliminado, el caucetero de La Voz ilusionó en las redes: "Capaz que vuelvo de regreso"

Aunque su camino en el reality de Telefe llegó a su fin, Walter Vilchez se ganó el cariño del público con su entrega, humildad y un mensaje esperanzador que compartió en TikTok.

Por Redacción Tiempo de San Juan
walter vilchez caucetero la voz sanjuanino

La noche del miércoles tuvo sabor agridulce para los sanjuaninos que siguen con entusiasmo cada paso de los talentos locales en La Voz Argentina. En esta ocasión, fue Walter Vilchez -el caucetero que integraba el team Miranda!- quien se subió al escenario para medirse en un intenso duelo musical con su compañera Abril Robledo. Juntos interpretaron “Mentira”, el clásico de Valeria Lynch, canción que prepararon con el asesoramiento de los coaches y, nada menos, que con los consejos de la propia diva argentina.

Lee además
El caucetero Walter Vilchez se despidió de La Voz Argentina.
En la tele

El caucetero que competía en La Voz se lució en el ring, pero perdió la batalla y se despidió del certamen
¡insolito! en sarmiento nacio un pollito de cuatro patas
Sorpresa

¡Insólito! En Sarmiento nació un pollito de cuatro patas

La presentación fue impecable. Tanto Lali Espósito como Ale Sergi elogiaron la performance de ambos participantes. “Fue hermoso, se preocuparon por cada detalle”, resaltó Lali, mientras que Sergi hizo foco en el desempeño de Walter: “Lo tuyo no fue sencillo y te salió bárbaro”.

Embed - Abril Robledo vs. Walter Vilchez - "Mentira" - Batallas - La Voz Argentina 2025

Sin embargo, la competencia tenía que seguir su curso y la decisión final del dúo Miranda! fue que Abril continuara en carrera. Walter, visiblemente emocionado, agradeció la oportunidad y se despidió con humildad: “Me voy con experiencias nuevas”.

Horas más tarde, desde la tranquilidad de su casa en Caucete -y con fiebre incluida, según él mismo contó- Walter reapareció en TikTok con un video sincero, de esos que conectan con la gente más allá de la televisión:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1953542247276065137&partner=&hide_thread=false

“Bueno, el secreto ya salió a la luz. Quedé fuera de La Voz Argentina y acá estoy en mi casa con picos de fiebre. (…) La experiencia ha sido increíble y estoy muy feliz de todo lo que he podido lograr. (…) ¿Quién sabe? Capaz que vuelvo de regreso. No sé. Ojalá que sí”.

El mensaje se volvió viral entre sus seguidores, que no tardaron en dejarle mensajes de aliento y cariño. En sus palabras, lejos de la derrota, se sintió el orgullo de haber llegado hasta donde muchos sueñan, el reconocimiento por el apoyo recibido y, sobre todo, la puerta abierta a nuevas oportunidades. Porque a veces, incluso cuando se apagan los reflectores, el verdadero espectáculo recién empieza.

Temas
Seguí leyendo

¿Se rompió el trencito de la alegría? Filmaron a varios personajes infantiles bailando en Avenida Libertador

¿Desapareció? Cuál es el nombre que no se registra oficialmente desde hace más de 70 años en San Juan

"Lo viejo funciona": el video del auto de antaño tirando un coche de alta gama en San Juan

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas

Desde Educación ofrecieron una importante información sobre las Becas Progresar

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

Yazmín necesita de los sanjuaninos: le encontraron tumores en los pulmones y piden dadores de sangre

El Conte Grand se llena de propuestas culturales, familiares y laborales este fin de semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En imágenes, el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum.
Video

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Se espera un lunes muy frío en San Juan.
Clima

Frío y gris: así se vivirá el jueves en San Juan

El peronismo presentó Fuerza San Juan para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las perlitas
Cierre de frentes

El peronismo presentó "Fuerza San Juan" para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las "perlitas"

Te Puede Interesar

Carlos, el fiel guardián del hogar de San Cayetano en Chimbas
Historias de fe

Carlos, el fiel guardián del hogar de San Cayetano en Chimbas

Por Celeste Roco Navea
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Denuncian en la justicia penal al arquero de Peñarol por la brutal gresca en el partido con Marquesado
Grave

Denuncian en la justicia penal al arquero de Peñarol por la brutal gresca en el partido con Marquesado

El orreguismo presentó su frente electoral este 6 de agosto, sumando al Partido Bloquista.
Diferenciaciación

En el orreguismo dicen que hay que dejar de lado la motosierra y agarrar el bisturí

Imagen ilustrativa.
Juicio abreviado

Le disparó a un hombre en los pies y fue condenado a dos años de prisión en el Penal de Chimbas