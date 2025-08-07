Tras quedar eliminado, el caucetero de La Voz ilusionó en las redes: "Capaz que vuelvo de regreso"

La noche del miércoles tuvo sabor agridulce para los sanjuaninos que siguen con entusiasmo cada paso de los talentos locales en La Voz Argentina . En esta ocasión, fue Walter Vilchez -el caucetero que integraba el team Miranda!- quien se subió al escenario para medirse en un intenso duelo musical con su compañera Abril Robledo. Juntos interpretaron “Mentira”, el clásico de Valeria Lynch, canción que prepararon con el asesoramiento de los coaches y, nada menos, que con los consejos de la propia diva argentina.

La presentación fue impecable. Tanto Lali Espósito como Ale Sergi elogiaron la performance de ambos participantes. “Fue hermoso, se preocuparon por cada detalle”, resaltó Lali, mientras que Sergi hizo foco en el desempeño de Walter: “Lo tuyo no fue sencillo y te salió bárbaro”.

Sin embargo, la competencia tenía que seguir su curso y la decisión final del dúo Miranda! fue que Abril continuara en carrera. Walter, visiblemente emocionado, agradeció la oportunidad y se despidió con humildad: “Me voy con experiencias nuevas”.

Horas más tarde, desde la tranquilidad de su casa en Caucete -y con fiebre incluida, según él mismo contó- Walter reapareció en TikTok con un video sincero, de esos que conectan con la gente más allá de la televisión:

“Bueno, el secreto ya salió a la luz. Quedé fuera de La Voz Argentina y acá estoy en mi casa con picos de fiebre. (…) La experiencia ha sido increíble y estoy muy feliz de todo lo que he podido lograr. (…) ¿Quién sabe? Capaz que vuelvo de regreso. No sé. Ojalá que sí”.

El mensaje se volvió viral entre sus seguidores, que no tardaron en dejarle mensajes de aliento y cariño. En sus palabras, lejos de la derrota, se sintió el orgullo de haber llegado hasta donde muchos sueñan, el reconocimiento por el apoyo recibido y, sobre todo, la puerta abierta a nuevas oportunidades. Porque a veces, incluso cuando se apagan los reflectores, el verdadero espectáculo recién empieza.