jueves 7 de agosto 2025

En la tele

El caucetero que competía en La Voz se lució en el ring, pero perdió la batalla y se despidió del certamen

El sanjuanino Walter Vilchez se enfrentó a Abril Robledo con una canción de Valeria Lynch. Mirá su interpretación y la devolución del jurado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El caucetero Walter Vilchez se despidió de La Voz Argentina.

Durante la noche de este miércoles otro sanjuanino subió al ring de La Voz Argentina, el programa de Telefe. Integrante del team Miranda!, el caucetero Walter Vilchez se enfrentó a Abril Robledo, junto a quien interpretó una canción de Valeria Lynch. Aunque recibió elogios, no logró pasar a la próxima ronda.

un caucetero brillo en la voz argentina
Televisión

Un caucetero brilló en La Voz Argentina
Antes del amanecer, comenzó el movimiento de fieles sanjuaninos por San Cayetano.
En Chimbas

Desde muy temprano comenzó el peregrinar de sanjuaninos para pedir y agradecer a San Cayetano

El tema con el que el sanjuanino dio pelea en el reality fue “Mentira” y lo hizo después de haber recibido instrucciones de los Miranda! y de la intérprete original del tema.

Embed - Abril Robledo y Walter Vilchez - Coacheo - Batallas - La Voz Argentina 2025

Tras la presentación, Lali Espósito no escatimó en elogios: “Fue hermoso, se preocuparon por cada detalle y sonaron bárbaro. Este clásico lo pueden hacer las grandes voces. No puedo inclinarme por nadie y los megafelicito”.

Por su parte, Ale Sergi destacó especialmente la entrega de Walter: “Me gustaría resaltar lo que hiciste vos, que no fue sencillo y casi imposible. Y te salió bárbaro, estuviste muy bien en la canción”.

Embed - Abril Robledo vs. Walter Vilchez - "Mentira" - Batallas - La Voz Argentina 2025

Aunque, Abril también recibió comentarios positivos por su evolución dentro del programa. La decisión final del dúo Miranda fue que sea ella quien continúe en competencia, pero no sin antes agradecerles a ambos: “Nos hicieron sentir muy orgullosos y fue un honor contar con los consejos de la propia Valeria Lynch”.

Tras conocerse la definición, el sanjuanino se mostró conmovido y expresó su agradecimiento. “Me voy con experiencias nuevas”, aseguró antes de dejar el escenario.

Dejá tu comentario

