El viral filmado en plena noche en el lago del Parque de Mayo, que generó una ola de críticas

Un video publicado en las últimas horas en Tiktok y filmado en pleno Parque de Mayo se hizo viral y generó gran cantidad de mensajes de repudio. En las imágenes se ve a dos jóvenes que se meten al lago, poniendo en riesgo su seguridad y el estado del espacio público.

Bajo el título de “random pero es buenisimo jajajaj”, en las imágenes aparece primero una chica que sale del bote ubicado en el interior del lago y es filmada por su compañero. Él le pregunta: “¿Cómo has llegado ahí? Para luego, advertirle: “Va a llegar la yuta”

Sin embargo, ambos terminan cruzando el cerco e ingresando al lago, para tratar de subir al bote, descender y salir del lugar.

Entre los comentarios que acompañan la imagen del post se puede ver leer: “Después si les pasa algo, la culpa la tienen el Gobierno y la Policía”. Y, “lo que es estar al ped…”. Aunque también figuran los textos de quienes afirman: “Gracias por la idea” e “hicieron lo que todos quisimos hacer alguna vez”.