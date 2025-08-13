miércoles 13 de agosto 2025

El viral filmado en plena noche en el lago del Parque de Mayo, que generó una ola de críticas

En las últimas horas, comenzó a circular en TikTok un video en el que dos jóvenes cruzan la cerca y se suben al bote.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El viral filmado en el Parque de Mayo que generó repudio en las redes.

El viral filmado en el Parque de Mayo que generó repudio en las redes.

Un video publicado en las últimas horas en Tiktok y filmado en pleno Parque de Mayo se hizo viral y generó gran cantidad de mensajes de repudio. En las imágenes se ve a dos jóvenes que se meten al lago, poniendo en riesgo su seguridad y el estado del espacio público.

Bajo el título de “random pero es buenisimo jajajaj”, en las imágenes aparece primero una chica que sale del bote ubicado en el interior del lago y es filmada por su compañero. Él le pregunta: “¿Cómo has llegado ahí? Para luego, advertirle: “Va a llegar la yuta”

Sin embargo, ambos terminan cruzando el cerco e ingresando al lago, para tratar de subir al bote, descender y salir del lugar.

Entre los comentarios que acompañan la imagen del post se puede ver leer: “Después si les pasa algo, la culpa la tienen el Gobierno y la Policía”. Y, “lo que es estar al ped…”. Aunque también figuran los textos de quienes afirman: “Gracias por la idea” e “hicieron lo que todos quisimos hacer alguna vez”.

