Violenta agresión en Santa Lucía: detuvieron a un hombre por atacar a dos jóvenes con un fierro

Un violento episodio sacudió la tarde en el asentamiento Río San Juan de Santa Lucía , donde un sujeto fue detenido tras agredir brutalmente a dos jóvenes.

El aprehendido fue identificado como Molina Braian Alexander , quien, según informaron fuentes policiales de la Comisaría 5ª , atacó a las víctimas con golpes de puño, patadas y un fierro metálico de unos 35 centímetros .

Los jóvenes, ambos mayores de edad, presentaban lesiones visibles, con sangrado e hinchazón en la cabeza y manos. En el lugar, los uniformados hallaron el objeto contundente ensangrentado cerca de un charco de sangre.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Guillermo Rawson por personal médico, donde recibieron atención.

El caso quedó en manos de la UFI de Flagrancia, bajo la carátula de lesiones leves y amenazas, mientras que el agresor permanece a disposición de la Justicia.