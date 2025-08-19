martes 19 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Condena

Abusó de sus dos sobrinas en Rivadavia y purgará solo 5 años de cárcel

El condenado es un técnico en refrigeración que abusaba de sus pequeñas sobrinas cada vez que iban de visita a su casa en Marquesado. Las víctimas ahora son grandes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un técnico en refrigeración de Rivadavia fue condenado a 5 años de cárcel por abusar a sus dos sobrinas, cuando éstas eran pequeñas. Hasta llegaron a acusarlo de violación y la pena pudo ser mucho mayor, pero firmó un acuerdo de juicio abreviado para recibir una condena liviana.

Lee además
condenan a 4 anos de prision a un hombre por abuso sexual contra su sobrina
Justicia

Condenan a 4 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra su sobrina
Imagen ilustrativa.
En Chimbas

Abusó de su sobrina y la acosó durante un año, pero se salvó de ir a la cárcel

La causa penal se inició en 2024 en la UFI ANIVI por las denuncias de las mamás de las víctimas y hermanas del ahora condenado, cuyas iniciales son F.C. La fiscal Andrea Insegna acusó al hombre de 40 años de los delitos de abuso sexual simple, agravado, y abuso sexual con acceso carnal. Sin embargo, la abogada María Filomena Noriega consiguió que cambiaran esta última calificación por la de abuso sexual gravemente ultrajante y de esa forma consiguió que le impusieran una pena menos gravosa en el juicio abreviado, informaron.

Juntas
La fiscal Andrea Insegna y la abogada defensora Mar&iacute;a Filomena Noriega.

La fiscal Andrea Insegna y la abogada defensora María Filomena Noriega.

Con la imputación anterior podría haber recibido una condena de entre 6 y 20 años de prisión, pero arribaron a un acuerdo y la jueza de garantías Gloria Chicón terminó por refrendar el juicio abreviado con una pena de 5 años de prisión, señalaron fuentes judiciales.

Las fuentes señalaron que los abusos sexuales ocurrieron hace muchos años, cuando las chicas tenían 6 y 12 años y visitaban la casa de su abuela en la zona oeste de Rivadavia los días domingos. Hoy, una de ellas es adolescente y la otra, mayor de edad. En ese entonces, el técnico de refrigeración vivía en esa casa y recibía a toda la familia los fines de semana.

image
Jueza de garant&iacute;as Gloria Chic&oacute;n.

Jueza de garantías Gloria Chicón.

Sus hermanas llevaban a sus hijas –entre ellas las víctimas-, quienes en ocasiones jugaban con su tío, sin saber que éste era un pervertido sexual. Según la acusación fiscal, el hombre llevaba a las chicas a su habitación y, lejos de la vista de los adultos, las sometía a tocamientos y otros juegos perversos.

Las nenas fueron obligadas a guardar silencio y después de años se animaron a hablar. En el ínterin, una de ellas tuvo intentos de suicidio y la otra sufrió serios traumas. El tío ahora está preso y condenado a solo 5 años de cárcel.

Temas
Seguí leyendo

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Violenta agresión en Santa Lucía: detuvieron a un hombre por atacar a dos jóvenes con un fierro

Allanamiento en Villa América: detuvieron a un hombre y recuperaron bienes robados

Arranca el juicio contra el femicida de Angaco que afronta la perpetua

Robo en Santa Lucía: policías víctimas de un golpe delictivo en el barrio Nazareno

Todavía buscan a dos prófugos de "la banda de los roba ruedas" sanjuaninos

Desestiman las denuncias penales contra el jefe del sindicato de taxistas por estafa

El infinito prontuario de "Tony, el Flaco", el ladrón atrapado en Chimbas: cometió al menos 27 delitos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la principal hipotesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en capital
Caso Mario Alday

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación
Médico sanjuanino

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle
Tensión total

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle

Dan con El Dibu y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan
Varios allanamientos

Dan con "El Dibu" y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital
Caso Mario Alday

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

Te Puede Interesar

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡Vuelven a rugir los motores en El Zonda!: abriría sus puertas en octubre y con una categoría nacional
Buena noticia

¡Vuelven a rugir los motores en El Zonda!: abriría sus puertas en octubre y con una categoría nacional

Miércoles con mañana fresca y tarde templada para San Juan
Clima

Miércoles con mañana fresca y tarde templada para San Juan

En medio del escándalo por infidelidad, Gimena Accardi llega a San Juan
"En otras palabras"

En medio del escándalo por infidelidad, Gimena Accardi llega a San Juan

El efecto de las candidaturas del peronismo en el team Munisaga-Gramajo
Política

El efecto de las candidaturas del peronismo en el team Munisaga-Gramajo