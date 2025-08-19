Abusó de sus dos sobrinas en Rivadavia y purgará solo 5 años de cárcel

Un técnico en refrigeración de Rivadavia fue condenado a 5 años de cárcel por abusar a sus dos sobrinas, cuando éstas eran pequeñas. Hasta llegaron a acusarlo de violación y la pena pudo ser mucho mayor, pero firmó un acuerdo de juicio abreviado para recibir una condena liviana.
La causa penal se inició en 2024 en la UFI ANIVI por las denuncias de las mamás de las víctimas y hermanas del ahora condenado, cuyas iniciales son F.C. La fiscal Andrea Insegna acusó al hombre de 40 años de los delitos de abuso sexual simple, agravado, y abuso sexual con acceso carnal. Sin embargo, la abogada María Filomena Noriega consiguió que cambiaran esta última calificación por la de abuso sexual gravemente ultrajante y de esa forma consiguió que le impusieran una pena menos gravosa en el juicio abreviado, informaron.
Juntas
La fiscal Andrea Insegna y la abogada defensora María Filomena Noriega.
Con la imputación anterior podría haber recibido una condena de entre 6 y 20 años de prisión, pero arribaron a un acuerdo y la jueza de garantías Gloria Chicón terminó por refrendar el juicio abreviado con una pena de 5 años de prisión, señalaron fuentes judiciales.
Las fuentes señalaron que los abusos sexuales ocurrieron hace muchos años, cuando las chicas tenían 6 y 12 años y visitaban la casa de su abuela en la zona oeste de Rivadavia los días domingos. Hoy, una de ellas es adolescente y la otra, mayor de edad. En ese entonces, el técnico de refrigeración vivía en esa casa y recibía a toda la familia los fines de semana.
image
Jueza de garantías Gloria Chicón.
Sus hermanas llevaban a sus hijas –entre ellas las víctimas-, quienes en ocasiones jugaban con su tío, sin saber que éste era un pervertido sexual. Según la acusación fiscal, el hombre llevaba a las chicas a su habitación y, lejos de la vista de los adultos, las sometía a tocamientos y otros juegos perversos.
Las nenas fueron obligadas a guardar silencio y después de años se animaron a hablar. En el ínterin, una de ellas tuvo intentos de suicidio y la otra sufrió serios traumas. El tío ahora está preso y condenado a solo 5 años de cárcel.