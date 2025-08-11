Condenan a 4 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra su sobrina

Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra su sobrina menor de edad. La sentencia se dictaminó este lunes en una audiencia de juicio abreviado.

La causa fue llevada adelante por el equipo fiscal del Dr. Mariano Juárez Prieto, en colaboración con las ayudantes fiscales Dras. Candela Pérez, Agustina Cerdera y Natalia Villavicencio, y la Dra. Candelaria Terusi.

Según las pruebas presentadas por la fiscalía, el imputado, tío materno de la víctima, cometió los abusos cuando la niña tenía 11 años. Los hechos ocurrieron en reiteradas ocasiones en la casa del abuelo materno, donde el condenado le realizaba tocamientos por arriba y por debajo de la ropa, además de otros actos de índole sexual.

Tras el acuerdo de juicio abreviado homologado por el Juez de Garantías, se declaró la culpabilidad del hombre, quien deberá cumplir la pena de cuatro años de prisión en el Servicio Penitenciario. Además, se ordenó su prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. La condena se basa en el artículo 119, segundo párrafo del Código Penal, que pena el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante" en perjuicio de una menor de 14 años.