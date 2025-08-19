martes 19 de agosto 2025

A plena luz del día

Robo en Santa Lucía: policías víctimas de un golpe delictivo en el barrio Nazareno

Dos efectivos, uno de Infantería y una numeraria de la Comisaría 27°, sufrieron el robo de pertenencias de sus autos estacionados frente a sus viviendas. Investigan cámaras y levantan huellas en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.&nbsp;

La tranquilidad de la mañana en el barrio Nazareno de Santa Lucía se quebró cuando dos policías descubrieron que delincuentes habían ingresado a sus vehículos estacionados en la vereda y se llevaron distintas pertenencias.

El hecho se registró este sábado, pasadas las 7.30, cuando el cabo Joaquín Fernández, de 28 años, integrante de la División Infantería, salió de su domicilio y encontró su Chevrolet Corsa con la luneta trasera dañada. Del interior le habían sustraído una patacleta marca Stan (como se conoce en San Juan a las bicicletas pequeñas).

Casi en simultáneo, la agente Gimena Cáceres, de 27 años, numeraria de la Comisaría 27°, constató que de su Peugeot 207 le faltaba el gato de auxilio tipo tijera que guardaba en el baúl. En este caso, el vehículo no presentaba signos de violencia, lo que hace suponer que no estaba asegurado al momento del robo.

El caso quedó en manos de la Comisaría 29° y los investigadores revisan las cámaras privadas y públicas de seguridad de la zona. Criminalística también trabajó en la escena levantando huellas y rastros para intentar identificar a los responsables.

La causa fue remitida a la UFI Delitos contra la Propiedad, que seguirá con la investigación para dar con los autores del doble robo en Santa Lucía.

Dejá tu comentario

