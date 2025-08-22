viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

"Lo haría 50 mil veces más": la aterradora frase del "Guascazo" al confesar que mató a Yanina Pérez

La estremecedora declaración del acusado dejó consternada a la familia de la víctima y marcó un momento de tensión en la audiencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
yanina

Durante el juicio contra Omar “El Guascazo” Pérez, acusado del femicidio de Yanina Pérez, se escuchó una declaración que conmocionó a los presentes y generó repudio por la frialdad de sus palabras.

Lee además
video: el dolor de la familia de yanina perez al escuchar los audios de el guascazo en el juicio
Desgarrador

Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de "El Guascazo" en el juicio
femicidio en angaco: con actitud violenta y soberbia, el guascazo fue condenado a perpetua y sin ningun beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

El imputado confesó abiertamente haber matado a la mujer y aseguró que “lo haría 50 mil veces más”, justificando su acción con el argumento de que Yanina le había quitado a sus hijos. Según sus propias palabras, volvería a cometer el crimen una vez más, o las veces que considere necesarias.

La declaración, registrada en el marco del juicio que se desarrolla bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo, en contexto de violencia de género y con alevosía, generó un clima de consternación y tensión entre los familiares de la víctima y los presentes en la sala.

Los allegados de Yanina Pérez, incluidas sus hijas y su hermano, reaccionaron con profundo dolor al escuchar la frialdad con la que el acusado expresó su intención de repetir el crimen, evidenciando la dimensión de la violencia y el desprecio por la vida de la víctima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1958898837956731375&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Cambios inesperados, insólitos pedidos y violentas reacciones, el polémico accionar del femicida de Angaco

Femicidio de Yanina Pérez de Angaco: un cambio de último momento atrasaría el inicio del juicio

Arranca el juicio contra el femicida de Angaco que afronta la perpetua

Éste es el hombre acusado de rociar con nafta a una policía en 25 de Mayo

Cae "El Mono" y "El Gringo", ladrones vinculados al robo en casas familiares

Un hombre y dos menores asaltaron a un remisero en Santa Lucía: le llevaron hasta las zapatillas

Violento asalto a un Uber en Concepción: cuatro ladrones lo golpearon para robarle todo

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
femicidio en angaco: con actitud violenta y soberbia, el guascazo fue condenado a perpetua y sin ningun beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Uno de los roba ruedas detenidos es un ex diputado de Iglesia
Complicado

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social

Te Puede Interesar

Éste es el hombre acusado de rociar con nafta a una policía en 25 de Mayo
Violencia de género

Éste es el hombre acusado de rociar con nafta a una policía en 25 de Mayo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

Ya están definidos los lugares que ocuparán en la boleta única los frentes electorales que compiten en San Juan
Legislativas 

Ya están definidos los lugares que ocuparán en la boleta única los frentes electorales que compiten en San Juan

Cómo se realizarán las inscripciones para el segundo sorteo de viviendas del IPV del año. video
Para tener en cuenta

IPV: uno a uno, los 3 pasos para inscribirse en el segundo sorteo de viviendas

Javier Quiroga, el responsable de poner en valor el rol de la mujer amazona en Valle Fértil
Personaje

Javier Quiroga, el responsable de poner en valor el rol de la mujer amazona en Valle Fértil