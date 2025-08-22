"Lo haría 50 mil veces más": la aterradora frase del "Guascazo" al confesar que mató a Yanina Pérez

Durante el juicio contra Omar “El Guascazo” Pérez , acusado del femicidio de Yanina Pérez , se escuchó una declaración que conmocionó a los presentes y generó repudio por la frialdad de sus palabras.

El imputado confesó abiertamente haber matado a la mujer y aseguró que “lo haría 50 mil veces más” , justificando su acción con el argumento de que Yanina le había quitado a sus hijos. Según sus propias palabras, volvería a cometer el crimen una vez más, o las veces que considere necesarias.

La declaración, registrada en el marco del juicio que se desarrolla bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo, en contexto de violencia de género y con alevosía, generó un clima de consternación y tensión entre los familiares de la víctima y los presentes en la sala.

Los allegados de Yanina Pérez, incluidas sus hijas y su hermano, reaccionaron con profundo dolor al escuchar la frialdad con la que el acusado expresó su intención de repetir el crimen, evidenciando la dimensión de la violencia y el desprecio por la vida de la víctima.