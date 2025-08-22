viernes 22 de agosto 2025

Para tener en cuenta

IPV: uno a uno, los 3 pasos para inscribirse en el segundo sorteo de viviendas

Según informaron las autoridades entre el 1 y el 8 de septiembre estarán habilitadas las inscripciones para el sorteo de 344 viviendas. El proceso es gratuito y cada grupo familiar puede seleccionar un solo barrio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo se realizarán las inscripciones para el segundo sorteo de viviendas del IPV del año.

Cómo se realizarán las inscripciones para el segundo sorteo de viviendas del IPV del año.

Tal como indicaron las autoridades del Ministerio de Infraestructura, el próximo 25 de septiembre, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizará el segundo sorteo de viviendas del año. En esta oportunidad, serán sorteadas 344 unidades habitacionales distribuidas en siete departamentos de San Juan. Para eso, quienes cumplan con los requisitos, podrán inscribirse desde el 1 de septiembre hasta el 8 de septiembre, a través de la página web oficial del organismo.

El barrio Los Surcos en Chimbas tiene disponibles 5 viviendas y es el único en el que podrá inscribirse gente de todo el Gran San Juan. Fue entregado en abril de este año. 
¿Cómo inscribirse en 3 pasos?

1. Ingresar a la web oficial del IPV

El primer paso para la inscripción es ingresar a ipv.sanjuan.gob.ar y hacer clic en el botón “Sorteo Provincial de Viviendas” y luego en “Inscripción al Sorteo”.

2. Completar los datos solicitados

El segundo paso consiste en cargar el DNI del titular y el de un integrante de su grupo familiar. Allí, hay que verificar la información, elegir el barrio al que se quiere postular.

3. Cierre de la inscripción

Posteriormente se abrirá una nueva pestaña en la que se deberá aceptar las condiciones y registrar un número de celular. A ese contacto se enviará un código que servirá para realizar modificaciones si fuera necesario. Con eso, el grupo familiar ya estará inscripto en el sorteo.

Cabe destacar que, según afirmaron las autoridades, la inscripción es gratuita y cada grupo familiar puede seleccionar un solo barrio.

Embed - Instructivo Sorteo del IPV

El sorteo

El 25 de septiembre se realizará el sorteo público en la Caja de Acción Social de la Provincia. En esta instancia se adjudicará 344 viviendas que no fueron entregadas en convocatorias anteriores, debido al incumplimiento de requisitos, falta de documentación o ausencia de postulantes.

Las unidades están distribuidas en siete barrios ubicados en los departamentos de:

  • Angaco: Tierras del Norte – 62 viviendas
  • Calingasta (Sorocayense): El Puerto – 7 viviendas
  • Chimbas: Los Surcos – 5 viviendas
  • Pocito: El Jagual – 13 viviendas
  • Sarmiento: Solares del Sur – 190 viviendas
  • San Martín: Caraballo II – 61 viviendas
  • 25 de Mayo: Tehul – 6 viviendas

Podrán postularse personas con domicilio en Calingasta (únicamente los domiciliados en la localidad de Sorocayense), Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco, de acuerdo con el barrio elegido y cumpliendo con los requisitos establecidos por el IPV..

El cronograma oficial, con cada una de las fechas

image

