Nuevo sorteo del IPV en San Juan: los detalles de los barrios y fechas

El barrio Los Surcos en Chimbas tiene disponibles 5 viviendas y es el único en el que podrá inscribirse gente de todo el Gran San Juan. Fue entregado en abril de este año.

Ya está en marcha el segundo sorteo de casas en la gestión orreguista. Son 344 viviendas que el 25 de septiembre irán al bolillero para que más familias sanjuaninas accedan al techo propio. La demanda habitacional en San Juan es grande, son casi 100.000 los inscriptos en el IPV , según dijo la titular del organismo, Elina Peralta . Antes del sorteo del 23 de julio eran 10.000 menos pero la activación de las nuevas adjudicaciones impulsó interés y se incrementó la nómina.

Importante De bolillas chipeadas y pesadas a transmisión en vivo de principio a fin: medidas de seguridad para el sorteo del IPV

"Son casi 100.000 familias con el último sorteo había 90.000 y se inscribieron 10.000 más. Hay una demanda muy grande y lamentablemente las respuestas que uno puede ir dando no condicen con esa necesidad. Pero nosotros estamos trabajando muy de cabeza, como el gobernador lo demanda, en pos de la necesidad de la gente", dijo la funcionaria en diálogo con Radio Sarmiento.

Sobre lo que se viene, dijo que "son 344 viviendas en 7 departamentos, de los cuales en 3 departamentos son barrios que están en obras y se van a entregar el año que viene, son Sarmiento, San Martín y Angaco. Y los otros 4, Calingasta, Chimbas, Pocito y 25 de Mayo fueron barrios que entregamos nosotros este año y que hubo incumplimiento de los requisitos de algunas familias y hoy son parte de ese sorteo".

Según informó el IPV, podrán inscribirse personas con domicilio en los departamentos de Calingasta (sólo personas con domicilio en Sorocayense), Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco, de acuerdo con el barrio al que aspiren. Los barrios son:

• Tierras del Norte – 62 viviendas – Departamento: Angaco

• El Puerto – 7 viviendas – Departamento: Calingasta

• Los Surcos – 5 viviendas – Departamento: Chimbas

• El Jagual – 13 viviendas – Departamento: Pocito

• Solares del Sur – 190 viviendas – Departamento: Sarmiento

• Caraballo II – 61 viviendas – Departamento: San Martín

• Tehul – 6 viviendas – Departamento: 25 de Mayo

¿Cómo inscribirse?

Cada grupo familiar podrá inscribirse para participar en un único sorteo, eligiendo un solo barrio, siempre que cumpla con los requisitos correspondientes.

"Para aquellas familias que no estén en el padrón del IPV tienen tiempo de estarlo hasta el 29 de este mes. Una vez que estén dentro del padrón, del 1 al 8 de septiembre son las inscripciones para participar del sorteo vía web. Y aclaro que participan las familias de los departamentos que van al sorteo de viviendas. En el caso de Chimbas que son 5 viviendas participa todo el Gran San Juan. Y en el caso de Calingasta hay una particularidad que quiero aclarar, que solo puede participar la gente de Sorocayense".

Se usará la misma metodología del primer sorteo. cuando se habilite la inscripción el lunes1 de septiembre , los interesados deberán entrar a la web con su DNI y seleccionar el barrio. Luego les llegará un pin de confirmación de que está participando. Habrá una semana para poder inscribirse, hasta el lunes 8 de septiembre inclusive.

Luego del 8 se publicarán los padrones provisorios, que tiene unos días de publicación, luego se dará a conocer el padrón definitivo y finalmente el día del sorteo es el 25 de septiembre, cuando por la mañana se concretará el proceso mediante el bolillero de la Caja de Acción Social.