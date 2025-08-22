"Decía que me iba a meter preso": habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo

Durante la audiencia de este viernes, Jorge Mercado , principal sospechoso de rociar con nafta a su expareja -una policía de 25 de Mayo - , habló ante el juez de garantías Pablo León y relató su versión de los hechos. Con tono desafiante, aseguró que la mujer había puesto su arma reglamentaria en su pecho a principios de este año y que, según él, había amenazas constantes hacia su familia.

“En enero o febrero, no recuerdo bien, ella puso su arma reglamentaria de funcionaria policial en mi pecho. La UFI CAVIG tiene garantía y todos los medios. Es por eso que yo tomo medidas de prohibición de acercamiento hacia mi persona y mi familia. También ha amenazado a mi familia, diciendo que tiene el poder de meternos presos. Tengo la captura de los mensajes en la que decía que me iba a meter preso en el penal, cosa que lo está haciendo y lo está cumpliendo. Tengo las capturas, tengo las amenazas que dice que va a hacer meter presa a mi hermana, a mi mamá, a quien trata de corrupta”, sostuvo Mercado durante la audiencia.

El acusado también afirmó que la relación con M.M., su expareja, nunca se había cortado del todo: “Hasta hace poco compramos un auto entre los dos. Nunca me dijo que habían medidas cautelares en mi contra, o sea, de prohibición de acercamiento. Estuvimos en el estudio jurídico los dos juntos, haciendo los trámites del vehículo. Pero en ningún momento ella me dijo que tenía prohibición de acercamiento”.

La audiencia tuvo lugar después de que la defensa de Mercado rechazara el juicio abreviado. Tras el pedido del fiscal Mario Panetta, el juez dictó prisión preventiva por tres meses debido al riesgo de fuga que representa el acusado. La Investigación Penal Preparatoria (IPP) se extenderá por un plazo de ocho meses.

Mercado quedó imputado en concurso real por homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. La imputación se sustenta en dos hechos denunciados por M.M.: uno ocurrido en junio pasado y el más reciente, en los últimos días.

Según la denuncia, la relación de pareja se desarrolló durante un año y medio y terminó en diciembre de 2024, cuando la mujer decidió mudarse tras descubrir el consumo de drogas por parte de Mercado. En enero de 2025 solicitó un formulario de protección, que derivó en la notificación de un oficio que le prohibía acercarse y realizar actos perturbatorios hacia ella.

El conflicto escaló el 27 de junio, cuando Mercado llegó al domicilio de la mujer en el auto que ella le prestaba. Tras un forcejeo por las llaves, la víctima relató que fue agredida físicamente mientras manejaba por calles oscuras de 25 de Mayo y logró pedir ayuda al 911, siendo Mercado finalmente aprehendido por efectivos de la comisaría 10°.

El último episodio que motivó su detención ocurrió el 19 de agosto, cuando Mercado envió un mensaje a M.M: “Te voy a prender fuego la casa, con todos adentro”. Dos días después fue detenido en la comisaría 9° de Caucete, consolidándose la imputación por intento de homicidio y lesiones.