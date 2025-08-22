Bomberos apagaban incendios durante el Zonda y se rompió su motobomba: piden ayuda

Los Bomberos Voluntarios de Pocito piden ayuda para reparar su motobomba, después de los incendios en medio del Zonda.

Durante la jornada de ayer, en medio del viento Zonda y mientras trabajaban intensamente para sofocar incendios que se registraban en distintas zonas del departamento, los Bomberos Voluntarios de Pocito sufrieron la avería de su motobomba, lo que complica que puedan seguir ofreciendo su servicio a la comunidad. Como consecuencia, hicieron una convocatoria pública para pedir ayuda.

“En la jornada de ayer –por este jueves-, nuestro cuartel trabajó intensamente en las emergencias provocadas por el viento Zonda. Tres dotaciones estuvieron abocadas al servicio desde las 20 horas hasta las 2:00 horas hasta 2:00 de madrugada, asistiendo a la comunidad en los distintos de llamadas recibidos”, indicaron desde el cuartel a través de un comunicado.

Y sumaron: “Durante estas intervenciones, una de nuestras motobombas sufrió una avería, lo que dificulta el normal funcionamiento de una de nuestras movilidades. Por este motivo, queremos pedir la colaboración de todos aquellos que puedan ayudarnos a reparar y poner nuevamente en servicio este equipo tan importante para el trabajo diario”.

En ese contexto, y después de agradecer el apoyo de la comunidad, sostuvieron: “Con la ayuda de todos, continuaremos cumpliendo nuestra misión: trabajar para ayudar y servir al pueblo pocitano”. Para finalizar pusieron el Alias: agustin1680 para la gente que quiera y pueda ayudar.