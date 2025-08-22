viernes 22 de agosto 2025

Agenda

Música, muestras y teatro: qué se podrá hacer este fin de semana en San Juan

Entre este viernes 22 y el 24 de agosto, los espacios culturales de la provincia ofrecerán espectáculos y actividades para grandes y chicos. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La agenda con actividades para el fin de semana en San Juan.

La agenda con actividades para el fin de semana en San Juan.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte invita a disfrutar de un fin de semana cargado de música, teatro, danza y arte en los principales espacios culturales de la provincia. Con propuestas para todos los gustos, la cartelera se renueva con espectáculos de gran nivel y actividades para toda la familia.

La agenda de actividades culturales del fin de semana en San Juan.
En el Teatro del Bicentenario, la Sala Auditórium será escenario de dos noches imperdibles. El viernes 22 de agosto, a las 22, la banda de punk rock Después de Viejos presentará “Tiempo”, una experiencia audiovisual única, con la participación especial de músicos invitados. Las entradas generales tienen un valor de $10.000 y se pueden conseguir en boletería o a través de TuEntrada.com.

En tanto, el sábado 23, a las 21:30, el cantautor sanjuanino Lucas Sastriques subirá al escenario del Teatro para presentar oficialmente su segundo disco, “Todo Empieza a Tu Manera”. Los tickets generales cuestan $12.000 y están a la venta en boletería y en este link.

Por otro lado, el viernes 22, el psicoanalista y escritor Gabriel Rolón llegará al Teatro Sarmiento con su obra “Palabra Plena”, en dos funciones con entradas agotadas. En el mismo espacio, el sábado 23 de agosto, a las 21:30, la multipremiada obra “Mestiza”, de Mariana Clemensó, ofrecerá una fusión de flamenco, folclore, tango y ritmos árabes que promete una velada de danza y emoción. Entradas a la venta por entradaweb.

La agenda del fin de semana cerrará el domingo 24 a las 22, con “Chachachá Vol. II”, espectáculo renovado con Alfredo Casero, Fabio Alberti y un gran elenco. Los tickets se adquieren en TuEntrada.com.

Además, este sábado, de 15 a 20, en los jardines del Auditorio Juan Victoria, se desarrollará una nueva edición de AND-ARTE, la feria inclusiva de emprendedores y jóvenes con discapacidad, con entrada libre y gratuita.

Allí, y en paralelo, hasta el 25 de agosto, el público puede recorrer en el Foyer sur la exposición de obras del Centro de Artistas Plásticos de San Juan, con 16 creadores locales en una muestra de temática libre. La visita es de lunes a viernes de 9 a 20.

Por su parte, el Centro Cultural Conte Grand invita a disfrutar de una actividad llena de entretenimiento en el marco del mes del Día del Niño. Este sábado, llegará “Yo juego. Edición rock”, la propuesta promete una jornada a pura música, con arte, juegos interactivos, bandas en vivo, destrezas circenses y mucho más. La iniciativa arrancará desde las 16.

Este viernes 22, el Chalet Cantoni Casa Cultural abre un espacio único para la reflexión y la creación. De 16 a 21, tendrá lugar "La Palabra: Encuentro de Voces Creadoras", una propuesta organizada por la Dirección de Bibliotecas Populares y la Fundación FFHA. Con entrada libre y gratuita, reunirá a escritoras, músicas, performers y artistas visuales se darán cita. Tal como indica el lema del evento, “la palabra se canta, se escribe, se nombra y se transforma”, invitando a todos los presentes a reflexionar sobre la creación artística femenina.

En el mismo espacio, el sábado 23 a las 20:30, inaugurará la temporada del Ciclo de Teatro con la provocadora obra Marilyn en blanco y negro. En esta puesta en escena, la mítica Marilyn Monroe es reimaginada de una manera única: en un acto de ruptura y transformación, la actriz se enfrenta a su propio mito, a su director y al presidente de los Estados Unidos desde su camarín. Escrita y dirigida por Dana Botti, Marilyn en blanco y negro fue reconocida en distintos festivales de teatro, incluyendo el Festival “Medeas” en 2020 y la 34° Fiesta Provincial del Teatro “Teatrina 2023”. En esta obra, la talentosa actriz Anahí Del Valle da vida al personaje principal, ofreciendo una interpretación audaz que le valió una mención en los premios del último festival de teatro provincial. Ambas actividades se presentan con entrada libre y gratuita, con un sistema de acceso por orden de llegada.

A través de un concurso, el Ministerio de Producción busca la pizza sanjuanina.
