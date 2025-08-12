martes 12 de agosto 2025

Agenda

De Caligaris a Gabriel Rolón, la nutrida cartelera del Teatro Sarmiento para lo que queda de agosto

El renovado espacio cultural ofrece opciones para todos los gustos y edades, según informó el Ministerio de Turismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mirá el detalle de la renovada cartelera del Teatro de Sarmiento.

Mirá el detalle de la renovada cartelera del Teatro de Sarmiento.

El Teatro Sarmiento renovó su cartelera para lo que resta del mes agosto, con espectáculos y shows para todos los gustos y edades. En ese contexto, el Ministerio de Turismo ofreció información detallada con las propuestas, los días y horarios.

La agenda arranca el miércoles 13 y jueves 14 con “Gelato”, un espectáculo especialmente pensado en el marco del Día del Niño. Con funciones para escuelas a las 10 y 14:30, esta obra combina diversión con aprendizaje, y resalta la importancia de la lectura y la perseverancia. La historia sigue a un heladero soñador que, enfrentado a desafíos y engaños, aprende a leer y a luchar por sus sueños con la ayuda de nuevos amigos. La entrada tiene un valor de $8000 y se pueden conseguir al 2644053023 Sonia – 1153836665.

El sábado 16 llegará el turno de los adultos con “Universo +30”, desde las 21, una propuesta humorística dirigida a quienes ya pasaron los 30 y buscan reírse de las experiencias propias de esa etapa. Con la dirección de Flor D’Agostino y la frescura de Pablo Albella, la obra se convierte en un espacio para reconocerse, compartir emociones y reflexionar con humor. Venta de entradas por tuentrada.com.

La música tendrá su momento el domingo 17 con la presentación de Caligaris y su show “Maquillaje y Canción”, que promete una noche de pura energía y diversión. Desde las 22.

El martes 19, la reconocida psicóloga Pilar Sordo ofrecerá su conferencia (21), “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres”, un espacio para repensar la relación con uno mismo a través del poder del lenguaje interno. En su estilo directo y profundo, Sordo propondrá herramientas para mejorar el diálogo interior, fortalecer la autoestima y reflexionar sobre cómo las palabras que usamos nos moldean. Las entradas están a la venta en entradaweb.com.ar.

El humor regresará a San Juan, el jueves 21 con el oficial Gordillo y su show “20 años + 1”, donde el comediante tucumano revisita su historia con un enfoque nostálgico y divertido sobre las infancias de antes y las de ahora. Lo acompaña Zaul Showman, quien completa una propuesta que no da respiro a las carcajadas. Los tickets pueden comprarse en entradaweb.com.ar. El espectáculo comienza a las 20.

image

El viernes 22, Gabriel Rolón subirá al escenario con “Palabra plena”, un unipersonal que invita a pensar el lenguaje como herramienta, abismo y puente entre emociones. Con dos funciones en la misma noche, a las 19.30 y a las 22, el psicoanalista pondrá en palabras lo que muchas veces se calla, planteando interrogantes sobre la vida, el amor, la pérdida y el deseo. Las entradas pueden conseguirse en tuentrada.com, desde las 20.

La danza tendrá su cita el sábado 23 con “Mestiza”, el premiado espectáculo de Mariana Clemensó que fusiona flamenco, tango, folclore y ritmos árabes en un viaje sensorial que emocionó a públicos de todo el país. Con música en vivo y una fuerte impronta visual, esta propuesta celebrada en Carlos Paz promete una noche inolvidable. Desde las 21.30.

El domingo 24, desde las 21 será el turno de la nostalgia con “Cha Cha Cha Volumen II”, un homenaje al clásico programa humorístico argentino. Alfredo Casero y Fabio Alberti, junto a un gran elenco, reviven personajes y sketches icónicos con una puesta renovada, que conecta con el público de siempre y las nuevas generaciones.

La programación continuará el miércoles 27 con “La Isla”, una obra basada en un cuento de Jorge Bucay que será interpretada por el Grupo Teytekia en beneficio de Fundame. Con funciones a las 10 y a las15, la puesta combina danza, teatro y reflexión sobre los sentimientos humanos, con un mensaje claro: el amor es el que puede sostenerlo todo. - Bono contribución $5.000. Venta de entradas por casa sede de FundaMe (Av. Sarmiento 1437 Este, Santa Lucia) o al 2644157971 - Romina. En horario: martes de 8:30 a 11:30 y miércoles de 9 a 12 y de 16 a 18:30.

El jueves 28, el gimnasio E&M tomará el escenario con su “Show Case cheer@dance”, un espectáculo de cheerleading, baile urbano y gimnasia con coreografías de alto impacto visual, pensado para toda la familia. Desde las 20.30.

El folclore tendrá su gran noche el sábado 30, con el 5° Encuentro Nacional “San Juan Danza 2025”, que reunirá a más de 700 bailarines y 40 ballets de todo el país. Dos funciones, a las 15 y 20.30 permitirán disfrutar del arte en movimiento y del talento de delegaciones de todas las provincias. Reservá tu entrada al 2644754413.

Finalmente, el domingo 31, el teatro vuelve con “En otras palabras”, protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil. La historia sigue a una pareja que enfrenta el diagnóstico temprano de Alzheimer con amor, sensibilidad y una narrativa conmovedora, que invita a pensar la vida, la memoria y los vínculos desde una mirada profunda y humana. Venta de entradas por entradaweb.com.ar

