Arranque de campaña: en San Juan anticipan poco acto grande y mucho puerta a puerta, con una ayudita tecno

Son 9 los espacios políticos que competirán por las tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación que San Juan pone en juego este año en las elecciones del próximo 26 de octubre. Aunque hace días ya se ve a algunos postulantes en la calle, la campaña para las legislativas 2025 arranca oficialmente este miércoles 27 de agosto, con lo que en los bunkers se preparan para poner toda la carne al asador para obtener el voto de los sanjuaninos.

Lo que anticipan desde los diferentes partidos y frentes electorales es que el cara a cara será preponderante para llevar el mensaje a los votantes y apelarán también a las redes sociales para difundir sus actividades y propuesta. Poco acto grande y mucho puerta a puerta, con el giro tecno resume las estrategias. Además, solo La Libertad Avanza espera por ahora visitas nacionales para apuntalar la lista local, con Javier o Karina llegando sin fecha precisa todavía. Así lo describieron 7 de los 9 competidores en la consulta que hizo TIEMPO DE SAN JUAN en la antesala de la largada, destacando que la austeridad marcará la agenda. Esto respondieron:

Por San Juan

La lista oficialista está encabezada por el vicegobernador Fabián Martín, referente cercano al gobernador Orrego y actual vicepresidente de Producción y Trabajo. En el segundo lugar aparece la ministra de Gobierno, Laura Palma. El tercer casillero quedó para Federico Rizo, legislador provincial del Partido Bloquista. Los suplentes son Eva Acosta, actual directora de Asistencia Directa y dirigente de Producción y Trabajo; el diputado provincial Carlos Jaime; y la legisladora nacional María de los Ángeles Moreno.

"La campaña va a ser como siempre lo hemos hecho, cara a cara con la gente, contacto permanente con la gente. Como lo hemos hecho yo en Rivadavia, cuando era intendente, como lo hizo Marcelo (Orrego) en Santa Lucía, todos los días reuniones, caminando en la calle, andando por distintos lugares. Va a ser muy de cara a cara con la gente", remarcó Martín.

Dijo que "para poder cubrir de mejor manera, por lo general, en algunos actos vamos los candidatos todos juntos, pero por lo general nos dividimos para hacer la tarea. Es decir, para cubrir de mejor manera los distintos lugares".

La premisa será "mostrar todo lo bueno que se ha hecho en San Juan, que con mucho menos recursos, porque no llegan los recursos nacionales, como ya todos saben, que son muchos, que son aproximadamente un 40% menos de dinero con el que contábamos, que sin embargo se han hecho cosas muy importantes. Por ejemplo, la reactivación total de la obra pública con fondos puramente provinciales, cuando antes el 60, el 65% de los fondos venían de Nación. Como es, por ejemplo, tener uno de los boletos de transporte más económicos del país, eso gracias al subsidio del transporte, como tener el boleto escolar gratuito para todos los estudiantes desde Jardín de Infantes hasta la Universidad, y para todos los docentes, incluidos los docentes que trabajan en departamentos alejados. Mostrar todo lo que se está haciendo, la llegada de inversiones, todo lo que se está gestionando a nivel minería, que es sumamente importante".

Y concluyó: "no vamos a cambiar mucho de nuestro accionar diario, porque en lo que a mí respecta, y todo el equipo nuestro, estamos todo el tiempo con mucha cercanía con la comunidad".

No lo dijo el vicegobernador pero en muchas de las salidas se verá a Marcelo Orrego acompañando a sus candidatos. La recorrida por todos los departamentos también es una de las metas. Los encargados de la campaña son los intendentes Miodowsky de Rivadavia y Orrego de Santa Lucía.

Fuerza San Juan

El peronismo sanjuanino definió que los postulantes sean el exintendente de San Martín, Cristian Andino, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Completan la nómina: Edith Liquitay (PTP), Gabriel Castro (Frente Renovador) y Rosana Rubiño (Frente Grande).

"La campaña, somos los tres que encabezamos. Venimos del territorio, hemos sido intendentes con Fabián, y Romina es actualmente intendente. Entonces, va a ser una campaña muy austera, acorde a los tiempos que entendemos que está pasando la Argentina", dijo Andino.

"Y de mucho territorio, de mucha recorrida de la provincia de San Juan, mano a mano con la gente. Que es lo que más nos gusta por el perfil que tenemos", agregó.

Por otro lado, dijo, "nos vamos a ir ordenando, se va a armar un comando de campaña, que es uno de los temas que se ha tratado ayer (lunes), para planificar la campaña. Pero, básicamente, en algunas reuniones, algunas actividades, iremos en forma separada, y en algunas coincidiremos con los tres, en otras con dos. Va a ser indistinto, de acuerdo a cómo se vaya dando el escenario", informó.

No están previstos actos grandes, en el marco de la austeridad. "Posiblemente, este jueves, se comenzará con la presentación de los candidatos, por una cuestión de mística, y de que es el Partido Justicialista, y hoy el Frente tiene muchos militantes, y hay mucha expectativa. Entendemos que va a ir mucha gente. Quizás sea el acto de la reunión más grande que vamos a tener. De ahí, vamos a hacer mucho mano a mano con la gente".

Se da a veces, por ejemplo, que se planea algo chico y se da algo más grande. Por ejemplo, contó que "en Caucete hubo una reunión con la Junta Departamental, y era una reunión chica, en el salón, digamos, de 100 personas, y la verdad que hubo mucha gente, así que se terminó prácticamente haciendo la calle, cortando la calle, porque había como 500, pero no es algo que lo hayamos buscado, sino un poco la expectativa que hay, me parece, de parte de los militantes, de lo que tiene que ver la elección".

En términos generales, destacó el sanmartiniano, "nuestra propuesta es, frente al gobierno que lleva adelante el presidente Javier Milei, que es un gobierno que ajusta, de ajuste en todo sentido, ajuste a los jubilados, ajuste a las personas con discapacidad, ajuste a los presupuestos universitarios, ajuste de la obra pública, ajuste a las provincias y también a los municipios. Nosotros entendemos que la alternativa a ese modelo de ajuste de dólar, que es bastante bajo respecto al valor real, y es por eso que mucha gente se va afuera y todo, porque me parece que el modelo se sostiene también con un dólar bajo, con un gobierno de apertura de la economía, que han cerrado más de 12.200 pymes, más de 200.000 puestos de trabajo se han perdido, de acuerdo al INDEC, a raíz de esta apertura de la economía y a este parate de la obra pública y falta de un fuerte mercado interno. Nosotros entendemos que la alternativa a todo eso, que es Javier Milei, es el Frente Fuerza San Juan, que nosotros vamos a defender lo que entendemos es el rol del Estado, y defendemos un Estado eficiente, transparente, como lo hemos hecho en el caso mío, de Romina o Fabián, gobernar un Estado que administra bien los recursos para poder llegar con soluciones a la gente, un Estado que hace obra pública, un Estado que fija las reglas, siempre ordenando, tanto social como económicamente, las condiciones".

En la agenda de los peronistas está el día jueves el acto principal ahí en el partido. El día viernes en la mañana habrá una reunión con los concejales del PJ de toda la provincia, que sería en Santa Lucía. Este martes Andino visita 25 de Mayo y a San Martín, que hay actividades que los acompañan los intendentes, y el sábado y domingo tendrán distintas actividades en el territorio, como chocolates en el Mes del Día del Niño, mateadas y otras reuniones con vecinas y vecinos.

La Libertad Avanza

Los candidatos de La Libertad Avanza son el vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Abel Chiconi, más conocido como "el pichón de Sturze", en referencia a la buena relación que sostiene con el ministro de la Desregulación, Federico Sturzenegger. Escoltado por una exdirigente de Dignidad Ciudadana -un partido socio de Marcelo Orrego-, la abogada Cristina Mabel Tejada Heredia. En tercer lugar está el bloquista disidente Juan Sancassani, excandidato a intendente de Santa Lucía en el 2023. Los suplentes son jóvenes libertarios de primera hora: Silvina Andrea Tomeo, Alexis Martín Robles y Estefanía del Rosario Fernández Ibazeta.

El concepto del presidente de la LLA en San Juan, José Peluc, que aplicó en el 2023, es que "el candidato sea tan leve como una pluma para que el viento de Milei lo levante".

Según dijo el libertario sobre la campaña, "la idea es que salgamos a caminar mucho, que estemos mucho en contacto con la gente. Se va a basar en mucha caminata, en el puerta a puerta, en ir explicando la gestión, más que en propagandas. Propagandas no, no te voy a decir que no vamos a tener una cosa muy pequeña, pero nada del otro mundo. Va a ser una campaña austera, pero con mucha militancia, explicando cómo se vota, explicando la gestión, toda esa parte". Además, esperan que a San Juan lleguen visitas del Gobierno Nacional desde Karina Milei a su hermano Javier Milei.

Este lunes, la Libertad Avanza San Juan conformó su comando de campaña con Milei como “marca”. Según informaron desde LLA, dirigentes políticos provinciales y referentes de los 19 departamentos de la provincia se reunieron para definir la conformación y el trabajo del comando de campaña del partido, que llevará como bandera la figura y las ideas del presidente Javier Milei.

El encuentro fue presidido por el diputado nacional Peluc, líder del espacio en la provincia, quien estuvo acompañado por los referentes Martín Turcuman, María Eugenia Raverta, Luis Martínez, Juan Sancassani y Mahor Caparroz, junto a dirigentes departamentales de toda la provincia.

Durante la reunión se delinearon los lineamientos estratégicos de la campaña, que tendrá inicio formal el próximo 27 de agosto. Peluc destacó que se trata de una campaña austera, sin grandes recursos ni actos masivos, basada en el contacto directo con la gente:

“La campaña será de adentro hacia afuera, caminando cada departamento y hablando con los vecinos. Será un trabajo cercano, con intervención en distintos sectores sociales, como centros de jubilados, uniones vecinales y con una fuerte participación de los jóvenes, quienes son el motor que nos permitirá llegar a más jóvenes convencidos de este proyecto”, sostuvo Peluc.

Asimismo, se estableció que el seguimiento y la evaluación del desarrollo de la campaña se realizará cada 15 días en el Apart Hotel Syrah, en Capital, espacio que funcionará como punto de encuentro y coordinación del comando libertario.

La Libertad Avanza San Juan competirá en estas elecciones con la lista “Viva la Libertad”, que busca consolidar la representación del espacio a nivel provincial.

Provincias Unidas

El Frente Provincias Unidas va con su lista encabezada por Emilio Baistrocchi, exministro de Gobierno y exintendente de la Capital, quien se convierte en la principal apuesta del frente opositor. En el segundo lugar aparece Paola Díaz, docente de educación técnica oriunda de Calingasta, mientras que el tercer puesto será ocupado por Pedro Rodríguez, comisario mayor retirado de Caucete, con trayectoria en distintas jurisdicciones policiales y actualmente vinculado al hockey sobre patines. La nómina de suplentes incluye a Silvia Guevara, de Jáchal, licenciada en Trabajo Social y funcionaria del Ministerio de Salud provincial; Martín Vega Sánchez. de Rivadavia, abogado que integró la gestión municipal de Baistrocchi; y Natalia Castro, de Albardón, dirigente socialista, docente y licenciada en Ciencias de la Educación.

El lanzamiento de campaña, dijo Baistrocchi, será este miércoles a las 18.30 en Calingasta. "Nosotros tenemos una lista que es bien federal, bien heterogénea, yo que soy de Capital, está Paola Díaz que es de Calingasta, está Pedro Rodríguez que es de Caucete, Silvia Guevara que es de Jáchal, Martín Vega que es de Rivadavia y Natalia Castro que es de Albardón. Eso también va un poco a implicar nuestra campaña, vamos a hacer mucho los departamentos afuera, con mucho hincapié en el interior del interior, en el federalismo, en escapar al centralismo porteño y al centralismo también que generan las grandes urbes. Vamos a tratar de desarrollar con anterioridad algunas cosas las vamos a decir mañana y otras con posterioridad respecto de proyectos concretos para presentar en el Congreso de la Nación. Entendemos que eso tiene que ser nuestro fuerte, sentarnos a pensar, a escribir y a proponer", afirmó el candidato.

Respecto del tiempo, "a mí dos meses de campaña me parecen más que bien, me parece fantástico que no estén las PASO, me parece fantástico que haya una boleta papel única. Allá por el 2016, si se googlea boleta única y pones mi apellido, vas a encontrar que yo fui el que propuse la boleta única electrónica, pasa que no me dieron bola. Y sí entendemos que de repente tenemos alguna inferioridad de condiciones porque venimos atrás del partido del presidente, del gobernador y de Cristina en temas de conocimiento y de plata. Pero bueno, eso son las reglas del juego, entendemos que tenemos otras características que pueden ayudar y que vamos a tratar de explotar".

Adelantó sobre cómo va a ser la movida electoral, que "vamos a hacer muchos departamentos alejados puerta a puerta y también vamos a concentrar todo lo que es el Gran San Juan con muchas redes y algunas actividades".

Ideas de la Libertad

El partido Ideas de la Libertad, que preside Carlos Montiveros, postula a Gastón Briozzo, Nery Mingolla y Raúl Moreno como titulares y como suplentes, irán Abigail Castro, Gonzalo Medina y Josefina Place.

"Nuestra campaña esta basada fuertemente en las redes sociales. También con visitas a los barrios, parques y peatonal pata tomar contacto directo con los vecinos", adelantó Briozzo.

Destacó que "para fortalecer los proyectos que estamos elaborando estamos tomando contacto con las distintas cámaras empresariales y profesionales".

El mensaje que transmitirán es que "apoyamos la transformación económica que lleva a cabo Milei pero con un enfoque puesto en la microeconomía. O sea la economía del vecino. Nos preocupa la falta de dinero y nuestros esfuerzos están destinados a generar la reactivación de la economía sanjuanina".

Sobre los proyectos que difundirán dijo que son especialmente cuatro: "reactivar las obras de infraestructura como autopistas, crear un RIGI para pymes de servicios mineros, otro de apoyo al emprendedurismo joven y, por último, una reforma integral de la asistencia en discapacidad".

Para visitar los departamentos, se moverán todos los candidatos en conjunto, "como el gran equipo que somos". Briozzo destacó que "somos un partido liberal sanjuanino que priorizara siempre los intereses de los sanjuaninos por sobre las ideologías o referentes nacionales. ¡Somos leones con vuelo propio!".

Además, opinó que "yo creo que esta bien el tiempo de campaña. Somos toda gente del sector privado y no podemos distraer tanto tiempo nuestras obligaciones en campañas eternas. Con la tecnología todo es más inmediato y cercano".

Frente de Izquierda

La lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) será encabezada por Cristian Jurado, dirigente del MST y excandidato a gobernador. En segundo lugar estará Gloria Cimino, referente de Izquierda Socialista, mientras que el tercer puesto lo ocupará Lucas Casciaro, militante del Partido Obrero. Los suplentes serán Laura Fernández (MST), Mauricio Núñez (PTS) y Melina Barbieri (Izquierda Socialista).

"Para la campaña hemos pensado una combinación de redes sociales con mucho peso en redes y más adelante casa a casa, por puerta a puerta, visitando barrios, departamentos, pero sí mucho peso en redes sociales. Lo que estamos haciendo ahora es presentación de los candidatos, presentación de las propuestas, presentación de la lista. Hicimos una presentación la semana pasada en Capital, tenemos pensado hacer una el viernes en Pocito y después la semana que viene hacer una presentación en Rawson y en Caucete para la semana que viene", dijo Jurado.

"La idea es que los candidatos sean los que estén en las redes, los que recorran los barrios, los que estén presentes en las presentaciones que estemos haciendo. Entonces, la idea es que los candidatos tengan un rol destacado", agregó.

Además, dijo que "por el momento, figuras nacionales del Frente de Izquierda no estarían en la provincia porque también hay elecciones, por lo menos en Buenos Aires y en Capital, hay elecciones también y están recorriendo sus distritos. Por lo tanto, por el momento no está pensado que venga algún compañero o compañera de figura nacional".

Partido Libertario

El Partido Libertario de San Juan oficializó su lista de candidatos a diputados nacionales. La lista estará encabezada por Yolanda Agüero, actual presidenta del partido a nivel provincial y nacional. La nómina se completa con Manuel Alejandro Galdeano, empresario vinculado al sector del transporte y el turismo, y Nancy Bárbara Illanes, docente identificada con el ámbito de la educación pública.

Agüero sostuvo que "hemos hecho un stream que sale tres veces a la semana y nos toca una dura batalla cultural para hacerle entender a la gente la diferencia entre el partido libertario y entre el partido de La Libertad Avanza porque lamentablemente en algunos medios viven diciendo que los candidatos libertarios son los candidatos de LLA y eso nos perjudica mucho, porque no es así. La gente nos pregunta y tenemos que estar aclarando porque son muy pocos los medios de comunicación que no pueden entender la diferencia entonces si no pueden entender la diferencia no podemos darles información, porque no van a saber llevarla al resto de la ciudadanía".