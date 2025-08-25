Reapareció Uñac, con agenda sanjuanina y de campaña con Andino y Rosas

Luego de un reñido cierre de listas con el giojismo, Sergio Uñac reapareció en escena con una agenda sanjuanina y con un fuerte apoyo a los candidatos del peronismo en las legislativas. El PJ vivió días convulsionados y tras fuertes roces el senador logró imponer sus postulantes. Ahora parece haberse puesto la campaña al hombro en pos del frente Fuerza San Juan.

Hace un par de semanas Uñac estuvo en sus pagos cenando con los pocitanos que son del Club Social y Deportivo Aberastain. Pasó un sábado con ellos en la apertura del XIV Campeonato de Bochas, que lleva el nombre de su padre “Joaquín Coco Uñac”. Ahí estuvo también con su coterráneo e intendente de Pocito, Fabián Aballay .

Pero luego del armado de listas la apuesta fuerte la hizo mostrándose en tándem los dos primeros candidatos de la lista peronista, que justamente son los de su sector: el ex intendente de San Martín, Cristian Andino; y la intendenta de Caucete, Romina Rosas. Faltó el tercer postulante, el ex intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, pero la foto igual tuvo contundencia política.

Eligió un tema sensible y que está por estos días en el tapete provincial. Los tres estuvieron compartiendo un encuentro con autoridades de ASIJEMIN que es el Sindicato Jerárquico Minero. Según posteó el ex gobernador, fue para dialogar "sobre la actualidad del sector en la provincia y a nivel nacional, poniendo principal énfasis en la necesidad de la defensa de la contratación de mano de obra sanjuanina en los proyectos mineros locales".

"Es fundamental trabajar de forma mancomunada para lograr que San Juan vuelva a ser una provincia modelo en generación de empleo genuino, potenciando el desarrollo productivo", remarcó Uñac.

También estuvo el senador reunido con sus ahora compañeros en el Congreso y alfiles políticos, Jorge Chica y Fabiola Aubone, para charlar con varios colegios de profesionales de la provincia. Según destacó, fue para hablar sobre el proyecto de ley que busca la eliminación de las tasas regulatorias, matriculación, cuotas, colegiales y/o contribuciones obligatorias para profesionales. "Escuchamos sus preocupaciones y nos comprometimos a trabajar por el bien de estas instituciones", posteó el senador.

Si bien no estuvo cuando se presentaron los candidatos, como tampoco José Luis Gioja, Uñac también se mostró en línea con la consigna interna de mostrarse unidos, pese a los roces por el armado de listas, en el que terminó imponiendo sus candidatos. Salió a saludar a los elegidos, destacando sus "atributos": "Ellos conocen cada rincón de nuestra provincia, tienen la experiencia de la gestión y una importante trayectoria de lucha por la justicia social. Estoy convencido de que van a llevar la voz y las necesidades de los sanjuaninos al Congreso, defendiendo y priorizando estos intereses, con fuerza y responsabilidad". Y culminó, sobre Andino, Rosas y Gramajo: "Este equipo no será condescendiente a un Gobierno Nacional que insiste en recortar y debilitar el federalismo y los derechos conseguidos. Porque unidos somos más fuertes, y juntos vamos a garantizar que San Juan se ponga en movimiento".