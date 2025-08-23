sábado 23 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este viernes

Tres menores, de entre 16 y 17 años, detenidos por un robo en Capital

Tras robar estufas y un motor de heladera, los adolescentes quedaron a disposición del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
patrullerojpg.webp

Tres adolescentes, de entre 16 y 17 años, fueron aprehendidos este viernes luego de ser acusados de cometer un robo en una vivienda de Capital. El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Santa Fe, antes de Güemes.

Lee además
denuncian que han visto en sarmiento a los tres peligrosos profugos que escaparon de chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile
detuvieron a una mujer en el barrio echeverria con casi 200 dosis de cocaina
Persecución

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína

De acuerdo a lo informado por Relaciones Policiales y lo detallado en el diario local La Provincia SJ, los jóvenes habrían violentado la puerta principal del domicilio y sustraído dos estufas eléctricas y un motor de heladera.

Tras la denuncia, personal de la Unidad de Apoyo Investigativo desplegó un operativo en la zona y logró interceptar a los sospechosos en la intersección de Avenida Rioja y calle Santa Fe. Allí recuperaron los objetos robados, que fueron reconocidos por el propietario de la vivienda.

Los adolescentes quedaron a disposición del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, a cargo del juez Jorge Toro.

FUENTE: Con información de Diario La Provincia SJ

Temas
Seguí leyendo

Salió de la cárcel y volvió a ser condenado a 3 años de prisión por asaltar a una vecina de 9 de Julio

Investigan a un casero por el robo de pasas por $10 millones en una finca de 9 de Julio

Violento choque en Rawson: un motociclista terminó hospitalizado tras impactar contra una camioneta

Un juez de impugnación redujo la condena a los tres barrabravas de la brutal golpiza al empresario bolichero Salvalaggio

Recuperaron cuatro motos en Sarmiento vinculadas a causas judiciales

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

"El Moco" le hizo honor a su apodo: cayó tras el robo de artículos de jardinería y grifería en Caucete

La imprudencia, en dos ruedas: los videos de dos conductas indebidas de motociclistas en las calles de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
denuncian que han visto en sarmiento a los tres peligrosos profugos que escaparon de chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó
Tribunales

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

Entre rejas. Ariel Omar Pérez se encuentra actualmente en el penal de Chimbas.
Opinión

Macho hasta la muerte: el femicida sanjuanino que volvería a asesinar 50.000 veces más

Pupilos de Jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, entre los 27 para ser Fiscal General
Histórico concurso

Pupilos de Jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, entre los 27 para ser Fiscal General

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se percibió en San Juan
¿Lo sentiste?

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se percibió en San Juan

Decía que me iba a meter preso: habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo
Video

"Decía que me iba a meter preso": habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Almas libres tras las rejas: cómo la educación reconstruye vidas en el Penal de Chimbas video
Informe especial

Almas libres tras las rejas: cómo la educación reconstruye vidas en el Penal de Chimbas

Por Miriam Walter
Calle Mendoza entre Laprida y Rivadavia. Un local con la persiana baja y sin ocupar.
Preocupación

Alerta en el comercio de San Juan: cuántos locales cerraron en 2025, según referentes del sector

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Pelambres, la mina chilena operada por Antofagasta Mineral, del grupo Luksic; avanza en el protocolo binacional para lograr una ruta directa a San Juan y evitar pasar por Mendoza. video
Tratado binacional

Una mina chilena apura el uso de una ruta directa para llevar cal y combustible por San Juan

A San Juan llegarían alrededor de 800.000 boletas únicas de papel: cómo las repartirán y cuál es el formato
Rumbo al 26 de octubre

A San Juan llegarían alrededor de 800.000 boletas únicas de papel: cómo las repartirán y cuál es el formato