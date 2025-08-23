Tres menores, de entre 16 y 17 años, detenidos por un robo en Capital

Tres adolescentes, de entre 16 y 17 años, fueron aprehendidos este viernes luego de ser acusados de cometer un robo en una vivienda de Capital. El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Santa Fe, antes de Güemes.

De acuerdo a lo informado por Relaciones Policiales y lo detallado en el diario local La Provincia SJ, los jóvenes habrían violentado la puerta principal del domicilio y sustraído dos estufas eléctricas y un motor de heladera.

Tras la denuncia, personal de la Unidad de Apoyo Investigativo desplegó un operativo en la zona y logró interceptar a los sospechosos en la intersección de Avenida Rioja y calle Santa Fe. Allí recuperaron los objetos robados, que fueron reconocidos por el propietario de la vivienda.

Los adolescentes quedaron a disposición del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, a cargo del juez Jorge Toro.

FUENTE: Con información de Diario La Provincia SJ