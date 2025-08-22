Salió de la cárcel y volvió a ser condenado a 3 años de prisión por asaltar a una vecina de 9 de Julio

Un hombre que aún no cumplía la pena de 7 años de cárcel y que gozaba de libertad asistida volvió a caer preso por asaltar a una vecina de 9 de Julio y sumó una nueva condena de 3 años de prisión. El ahora condenado golpeó a la víctima y le robó ropa, artefactos y hasta una moto, y el juez del caso lo declaró reincidente.

El sujeto en cuestión es Franco Alejandro Tejada , quien fue acusado y condenado este viernes por el robo perpetrado el 9 de agosto último en una propiedad del departamento 9 de Julio. El hombre ya cargaba con dos condenas por delitos contra la propiedad y cumplía la pena en septiembre próximo. De hecho, estaba bajo libertad asistida, aclararon fuentes judiciales.

El fiscal Miguel Gay y el ayudante fiscal Luis Salinas Molina, de la UFI Delitos contra la Propiedad, señalaron que aquel día Tejada pasó por una casa y, al ver que la dueña estaba sola, entró violentamente tras forzar la puerta principal. Adentro tomó a golpes a la mujer e incluso le pegó con una escopeta que halló en el lugar.

“Dame todo o te quemo la casa”, le gritó, entre otras amenazas. Luego tomó una mochila y empezó a cargar zapatillas, ropa, una computadora, un estéreo y distintos efectos personales. También se apoderó de un casco y finalmente se llevó una moto Gilera Smash 110 cc junto con todo el botín.

La víctima describió al ladrón y, tras una investigación de la Policía y el personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, lograron detener a Tejada en Las Chacritas. Además, encontraron la moto abandonada en esa zona. Más tarde, a partir de las huellas dactilares levantadas en una caja, confirmaron que el convicto era el autor del asalto.

Todo esto fue formalizado este viernes, aunque las partes optaron por un juicio abreviado. Con el aval de la defensora oficial Cecilia Mut y el consentimiento de Tejada, arribaron a un acuerdo y propusieron la pena de 3 años de prisión.

El juez de Garantías Guillermo Adárvez refrendó el acuerdo e impuso al acusado la pena pactada con la fiscalía. Además, lo declaró reincidente y unificó la condena anterior de 7 años de cárcel con esta última, dejando una pena única de 10 años de prisión.