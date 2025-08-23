Otra vez violencia en el fútbol sanjuanino: agredieron a un fotógrafo en un partido de Reserva

Nuevamente la violencia dijo presente en el fútbol sanjuanino. Esta vez, un fotógrafo fue agredido y tuvo que ser asistido durante un partido de reserva. La misma víctima fue quien compartió lo lamentable del episodio en sus redes sociales.

Se trata de Carlos Domínguez, de Charly Fotografía . Mientras se encontraba realizando unas capturas durante el encuentro entre Villa Ibañez y Del Bono, fue sorprendido por el golpe de una piedra que le dio directamente en la cabeza.

Conforme relato la víctima, el hecho se dio en medio de una escalada de tensión en la cancha, donde los jugadores de ambos equipos comenzaron a empujarse. Inmediatamente fue golpeado por la piedra, tuvo que ser asistido en el lugar. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

En un comunicado que compartió en sus redes sociales, expresó su repudio por la situación de violencia que le tocó vivir, teniendo en cuenta que no es jugador, parte del cuerpo técnico, ni siquiera hincha; simplemente un trabajador que se convirtió en una victima más de la violencia del fútbol sanjuanino.

“Espero que los encargados del evento tomen cartas en el asunto para que estos incidentes no vuelvan a suceder”, reflexionó al final del comunicado.