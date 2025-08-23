En total son 35 los aspirantes sanjuaninos que buscan quedarse con el cargo de Fiscal General

Eduardo Quattropani.

El cierre de inscripciones para los postulares sanjuaninos que desearan quedarse con el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia finalizó a las 23:59 del viernes 22 de agosto. Tiempo de San Juan accedió horas antes al listado provisorio donde trascendieron importantes nombres. Con el cierre de inscripción, trascendió el listado final de los postulares.

Gran parte de los letrados que pretenden a Eduardo Quattropani, quien falleció hace un mes, son conocidas caras de Tribunales. En ese marco, se distingue un grupo de jueces de alto rango, de penalistas de taquilla, funcionarios judiciales y de abogados con gran perfil mediático, con y sin vínculos políticos.

En total son 35 los aspirantes. Los pasos siguientes será la toma de entrevistas en el Consejo de la Magistratura, de donde surgirá la terna que debatirán los diputados en la Legislatura. Cabe recordar que, desde el fallecimiento de Quattropani, comenzó el periodo para la asignación, siendo el mismo de 180 días. Esto significa que los miembros del Consejo de la Magistratura y los diputados tienen dos meses para elegir al sucesor del líder de los fiscales, quien estuvo 32 años en el cargo. Uno por uno, el listado completo de los inscriptos para cubrir el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia Juan Javier Campora Claudia Yanina Galante Andrea Polizzotto Mohamed Nasser Uzair Fernando Roberto Castro Marcelo Luis Saffe Spesia Leonardo Raúl Arancibia Marcelo Adrián Salinas Weber Celia Leonor Maldonado de Álvarez Guillermo Francisco Baigorrí Graciela Beatriz Roduen Dávila Horacio Rafael Rodríguez del Cid Francisco Bruno Micheltorena Ponzo Adriana Verónica Tettamanti Ricardo Esteban Moine Benedicto Walter Correa Patiño Claudia Alejandra Salica López Matías Senatore Leticia Ferron Maximiliano Blejman Gustavo Daniel López Fernando Luis Rahme Quattroponi Renato Darío Roca Mariano Domínguez Ginestar Laura Leticia Romarion Ignacio Antonio Achem Daniel Mario Galvani Leonardo Ariel Wehner Raúl José Iglesias Galante Virginia Andrea Branca Rolando Anibal Lozano José Eduardo Mallea Atilio Sebastián Yanardi Jorge Mauricio Bacil Riveros Gabriel Adrián Riveros

