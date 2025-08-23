sábado 23 de agosto 2025

El listado final

En total son 35 los aspirantes sanjuaninos que buscan quedarse con el cargo de Fiscal General

Tras el adelanto de Tiempo de San Juan, se conocieron finalmente la totalidad de aspirantes al cargo de Fiscal General, puesto judicial que quedó vacante tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani. Figuras de renombre, jueves, fiscales, entre los que figuran.

El cierre de inscripciones para los postulares sanjuaninos que desearan quedarse con el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia finalizó a las 23:59 del viernes 22 de agosto. Tiempo de San Juan accedió horas antes al listado provisorio donde trascendieron importantes nombres. Con el cierre de inscripción, trascendió el listado final de los postulares.

Gran parte de los letrados que pretenden a Eduardo Quattropani, quien falleció hace un mes, son conocidas caras de Tribunales. En ese marco, se distingue un grupo de jueces de alto rango, de penalistas de taquilla, funcionarios judiciales y de abogados con gran perfil mediático, con y sin vínculos políticos.

En total son 35 los aspirantes. Los pasos siguientes será la toma de entrevistas en el Consejo de la Magistratura, de donde surgirá la terna que debatirán los diputados en la Legislatura. Cabe recordar que, desde el fallecimiento de Quattropani, comenzó el periodo para la asignación, siendo el mismo de 180 días. Esto significa que los miembros del Consejo de la Magistratura y los diputados tienen dos meses para elegir al sucesor del líder de los fiscales, quien estuvo 32 años en el cargo.

Uno por uno, el listado completo de los inscriptos para cubrir el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia

  1. Juan Javier Campora
  2. Claudia Yanina Galante
  3. Andrea Polizzotto
  4. Mohamed Nasser Uzair
  5. Fernando Roberto Castro
  6. Marcelo Luis Saffe Spesia
  7. Leonardo Raúl Arancibia
  8. Marcelo Adrián Salinas Weber
  9. Celia Leonor Maldonado de Álvarez
  10. Guillermo Francisco Baigorrí
  11. Graciela Beatriz Roduen Dávila
  12. Horacio Rafael Rodríguez del Cid
  13. Francisco Bruno Micheltorena Ponzo
  14. Adriana Verónica Tettamanti
  15. Ricardo Esteban Moine
  16. Benedicto Walter Correa Patiño
  17. Claudia Alejandra Salica López
  18. Matías Senatore
  19. Leticia Ferron
  20. Maximiliano Blejman
  21. Gustavo Daniel López
  22. Fernando Luis Rahme Quattroponi
  23. Renato Darío Roca
  24. Mariano Domínguez Ginestar
  25. Laura Leticia Romarion
  26. Ignacio Antonio Achem
  27. Daniel Mario Galvani
  28. Leonardo Ariel Wehner
  29. Raúl José Iglesias Galante
  30. Virginia Andrea Branca
  31. Rolando Anibal Lozano
  32. José Eduardo Mallea
  33. Atilio Sebastián Yanardi
  34. Jorge Mauricio Bacil Riveros
  35. Gabriel Adrián Riveros
