viernes 22 de agosto 2025

Video

Muy emocionada, Virginia Gallardo se despidió de la televisión para meterse de lleno en la política

La vedette Virginia Gallardo será diputada nacional desde diciembre. Ocupa un lugar "entrable", en las listas de La Libertad Avanza de Corrientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Virginia Gallardo decidió presentarse como candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes y para ello dejó su puesto de panelista en "Mujeres Argentinas", el programa que conduce María Belén Ludueña en El Trece.

VIR GALLARDO SE QUEBRÓ Y HASTA LE CONTESTÓ A MAYANS QUE LA TRATÓ DE "TONTA" PORQUE SERÁ CANDIDATA

Pero antes de irse ya tuvo su primer conflicto. El senador kirchnerista José Mayans la trató de "tonta" y "estúpida" durante la sesión de la cámara alta del Senado: “Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… ¿cómo se llama? Victoria Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida, acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente”.

Virginia le respondió por X: “Más tonto y estúpido Sr Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera. Aparte de quedarse con un recorte que iba direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia ni más ni menos. Pero tiene razón !no ganan ese dinero, van a ganar más! Porque esa información no me la da Milei, sino los medios más prestigiosos donde me informo a diario. Quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico tratando así a una mujer que podría ser su hija. Después me mandan a estudiar a mi. Dolor país...”.

image

En el programa quebró en llanto por no poder creer el poco respeto que le tienen en la política: "Estoy dejando mi vida, estoy dejando mi trabajo, estoy dejando todo porque quiero aportar un granito de arena. Por mi hija, por los hijos de todos, quiero un país mejor. Estudio, estudié 7 años de inglés, me recibí. Estudié música en un conservatorio, me recibí. Y estudié en la facultad. Y si dejé la facultad el tercer año de Ciencias Económicas, es porque me salió esta oportunidad. Mirá, si no va a ser válido venir a bailar en ese momento por un comedor. Para mí era una oportunidad como la exista".

"Quiero devolver a mi provincia, recorrer. Quiero que la gente venga, se acerque. No quiero escuchar al político, no quiero que me cuenten los números ni las estadísticas ni las cosas de lo que cada uno lleva para su molino. Voy a ir a recorrer el interior, quiero que la gente venga, me putee si quiere, que me venga a contar. Quiero escuchar a la gente. Y sabrá la gente. No soy nada. Seré si la gente me elige", aseguró.

