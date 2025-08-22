viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

A José López le unificaron condenas y cumplirá 13 años de cárcel

Al ex secretario de Obras Públicas, José López, le unificaron las condenas por enriquecimiento ilícito y por la Causa Vialidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Tribunal Oral Federal 2 unificó dos condenas contra el exsecretario de Obras Públicas José López y deberá cumplir 13 años de prisión.

Lee además
Cristina Kirchner compartió su opinión en X sobre la polémica salida del responsable de Discapacidad.
Redes picantes

Cristina Kirchner sobre los audios de las presuntas coimas en discapacidad: "Es infinitamente peor que Vialidad"
milei, en rosario, volvio a afirmar que luis caputo es el mejor ministro de economia del mundo
Bolsa de Comercio

Milei, en Rosario, volvió a afirmar que Luis Caputo "es el mejor ministro de Economía del mundo"

Se trata de la unificación de los expedientes en su contra en la causa Vialidad y otro por enriquecimiento ilícito.

La solicitud de unificación fue presentada por el defensor oficial Santiago Finn el pasado 13 de junio, invocando la necesidad de una “mirada integral de su responsabilidad penal” y el fin resocializador de la pena.

López, condenado previamente en tres procesos distintos, buscaba integrar la sanción de seis años, pero el TOF 2 resolvió que deberá pasar detenido 13 años por los delitos cometidos.

Oportunamente, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se opusieron a la unificación y solicitaron una pena única de 13 años y 6 meses, enfatizando la “extensión del daño” y el “rol decisivo” de López como funcionario público.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso aseguraron que “pudimos acreditar y dar por cierta la existencia de un beneficio económico vinculado con el plan criminal, pero que sólo fue en beneficio de dos de las personas condenadas: Lázaro Antonio Báez y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.

Los magistrados explicaron que “la unificación de condenas asegura coherencia en el sistema de ejecución penal y evita un agravamiento irrazonable del trato punitivo”.

En el caso, el tribunal ponderó la gravedad de los hechos de corrupción, el “desprecio demostrado hacia los bienes jurídicos protegidos” y el impacto en la confianza pública. “Los hechos juzgados se inscriben como actos graves de corrupción cometidos desde la primera línea del Estado Nacional, que los delitos por los que fuera condenado exhiben peligrosidad y que, por si fuera poco, López se ha valido para cometerlos de una variedad de medios”, dijeron los jueces.

La decisión del TOF mantiene las multas impuestas por enriquecimiento ilícito, inhabilitación absoluta perpetua, inhabilitación especial perpetua para cargos públicos e inhabilitación para portar armas por tres años y dos meses.

Revés en la causa Vialidad

El pasado 4 de julio, el mismo tribunal rechazó concederle la prisión domiciliaria a López en la causa Vialidad.

Su defensa había solicitado el beneficio por cuestiones de salud, concretamente problemas psiquiátricos, y porque López es un testigo arrepentido en la causa Cuadernos.

Al respecto, el abogado de López sostuvo que existía “un riesgo para su vida e integridad personal directamente vinculado con su calidad de imputado arrepentido”, pero esto fue desestimado por el juez Gorinial sostener que no se aportaron elementos probatorios “que permita sustentar la existencia del riesgo invocado”.

Sobre sus problemas de salud, el TOF resaltó que, desde el punto de vista médico, “no presenta patologías o dolencias que permitan inferir que posee una enfermedad o patología que le impida ser adecuadamente tratado o recuperarse en un establecimiento carcelario y tampoco que sus patologías puedan verse agravadas por su estado de detención”.

El juez ponderó el informe del Cuerpo Médico Forense que arrojó que López “no presenta en la actualidad sintomatología compatible con un cuadro de desestructuración psicótica que deteriore su función judicativa como así tampoco alteraciones del curso y contenido del pensamiento ni trastornos sensoperceptivos al momento de la evaluación”.

“En otras palabras, su estado de salud física no constituye un impedimento actual para la ejecución intramuros de la condena”, subrayó la sentencia.

López fue el primero en entregarse en Comodoro Py tras la ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema y había consignado un domicilio en Río Gallegos para cumplir la eventual prisión domiciliaria.

Temas
Seguí leyendo

Crece la morosidad de las familias en el pago de las tarjetas de crédito

Elecciones en la Federación Universitaria: cinco inquietudes clave, respondidas por los candidatos

Muy emocionada, Virginia Gallardo se despidió de la televisión para meterse de lleno en la política

Caos en el transporte aéreo por el paro de controladores

Paolo Rocca expresó su preocupación por el freno de la industria

Ahora, el gobierno nacional acusa a Spagnuolo de "mitómano"

Diputados convocó al Ministro de Salud, por las presuntas coimas en compras de medicamentos

Le secuestraron el celular a Spagnuolo, buscando los audios donde habló de coimas en el gobierno nacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
le secuestraron el celular a spagnuolo, buscando los audios donde hablo de coimas en el gobierno nacional
Escándalo

Le secuestraron el celular a Spagnuolo, buscando los audios donde habló de coimas en el gobierno nacional

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó
Tribunales

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

Lo haría 50 mil veces más: la aterradora frase del Guascazo al confesar que mató a Yanina Pérez
Video

"Lo haría 50 mil veces más": la aterradora frase del "Guascazo" al confesar que mató a Yanina Pérez

Te Puede Interesar

El pistacho, que ahora es la estrella del momento, atrajo a una reconocida empresa nacional de maní a invertir en San Juan. 
Jugada estratégica

Famosa empresa del maní se suma al boom del pistacho de San Juan

Por Elizabeth Pérez
El trabajador rural que estuvo detenido por el robo de pasas de uva.
Tribunales

Investigan a un casero por el robo de pasas por $10 millones en una finca de 9 de Julio

Elecciones en la Federación Universitaria: cinco inquietudes clave, respondidas por los candidatos
La previa

Elecciones en la Federación Universitaria: cinco inquietudes clave, respondidas por los candidatos

Los tres condenados: Ledesma, Riveros y Espinoza
Ataque mafioso

Un juez de impugnación redujo la condena a los tres barrabravas de la brutal golpiza al empresario bolichero Salvalaggio

Haz que regrese, una película que plantea de un modo diferente el género del terror. video
Tiempo para Ver

"Haz que regrese", la retorcida película de terror que sacó a varios de las salas de cine, ya está disponible