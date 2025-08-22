viernes 22 de agosto 2025

Cristina Kirchner sobre los audios de las presuntas coimas en discapacidad: "Es infinitamente peor que Vialidad"

"¿Lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba?", cuestionó CFK a Javier Milei en X

Cristina Kirchner compartió su opinión en X sobre la polémica salida del responsable de Discapacidad.

La exvicepresidenta Cristina Kirchner apeló este viernes a una versión de su ya habitual "Che Milei" en las redes para sumarse a las críticas al Presidente por el escándalo político que desataron al interior del Gobierno lo audios en los que el ahora ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad habla de pedidos de coimas millonarias que salpican a Karina Milei.

Desde el departamento en el que cumple la condena a seis años de prisión, Cristina hizo referencia a la causa Vialidad y sostuvo que el supuesto pedido de coimas que describe Diego Spagnuolo en los audios "es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal".

"Porque si yo como presidenta 'debía saber' y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público… Imaginate vos… después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad), relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de 'EL JEFE' y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra…", escribió Cristina en X.

También cuestionó Cristina que la primera, y hasta el momento única, reacción del Gobierno haya sido apartar de su cargo a Spagnuolo. "Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba?", apuntó.

Y siguió: "¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que “quién es ese Spagnuolo”? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale…".

FUENTE: Clarín

