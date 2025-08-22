viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bolsa de Comercio

Milei, en Rosario, volvió a afirmar que Luis Caputo "es el mejor ministro de Economía del mundo"

El presidente Javier Milei dio un mensaje en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde habló de inflación, castigó al kirchnerismo, y no hizo alusión al escándalo por supuestas coimas en el gobierno con compra de medicamentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Presidente Javier Milei dio un mensaje en la Bolsa de Comercio de Rosario, en el que cuestionó al Gobierno del Frente de Todos, sobre todo el "último año de desgestión", por la estadía de Sergio Massa en Economía. Apuntó contra la emisión, redoblando sus cuestionamientos por su efecto en la inflación.

Lee además
el senado rechazo decretos delegados y un dnu de javier milei
Derrota oficialista

El Senado rechazó decretos delegados y un DNU de Javier Milei
milei aseguro que el kirchnerismo secuestro al congreso
Mensaje

Milei aseguró que "el kirchnerismo secuestró al Congreso"

También calificó de "salvajada" los controles de capitales y los desequilibrios. "Estimamos que a mitad del año que viene no habrá más inflación", reiteró.

Explicación sobre la tasa de interés

"Si escuchan a un economista decir que la tasa de interés es el precio del dinero, invítenlo a irse, por decirlo de una manera elegante", dijo Milei en una charla netamente económica, en la que no hizo alusión al escándalo por el Caso Spagnuolo y las supuestas coimas en Discapacidad que complicarían a su hermana y Secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

"Porque no es que la tasa de interés existe porque existe el dinero, sino que existe porque existe el tiempo. Puede tener una economía de trueque con tasa de interés", añadió, en modo académico.

Elogio a Caputo

Milei explicó: "Cuando llegamos al Gobierno, la tasa de inflación corría al 1 y medio diario. Hoy corre al 1 y medio mensual", evaluó el Presidente.

"Ahora se entiende por qué el señor Toto Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo", añadió sobre el funcionario, que lo escuchaba desde primera fila junto a Karina Milei y Manuel Adorni.

En otro pasaje de su exposición teórica, el Presidente dijo que, junto al ministro de Economía, "están reescribiendo los manuales".

"Estamos acostumbrados con Caputo a que malinterpreten lo que hacemos. Porque deberían reescribir todos los manuales. Todo lo que se escribió en los últimos 90 años está mal. Con Toto estamos demostrando por qué", aseguró.

"Cuando la inflación bajó, después decían que no podíamos bajar el 8 por ciento, el 4, el 2... Pero sigue bajando", destacó el Presidente.

Después dejó un mensaje electoral. "La inflación no se genera de forma instantánea. Porque ustedes inyectan el dinero y pasan un año y medio o dos. Por eso les resulta tan divertido votar estupideces para aumentar el gasto público, si total lo paga otro salame de acá a dos años", añadió.

Temas
Seguí leyendo

Cristina Kirchner sobre los audios de las presuntas coimas en discapacidad: "Es infinitamente peor que Vialidad"

Abel Chiconi, en Off the record: las perlitas sobre su candidatura, su posible reunión con "el Jefe" y los lineamientos de su campaña

Guillermo Francos reveló una frase que le dijo Javier Milei: "Debo ser el presidente menos cruel de la historia argentina"

En Diputados rechazaron el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad: cómo votaron los seis sanjuaninos

El Gobierno de Javier Milei evalúa aumentar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad

Declaran nulo el veto presidencial a la emergencia en Discapacidad

Milei elogió la nueva película de Francella y aseguró que refleja la "oscura e hipócrita agenda de los progres caviar"

Fabián Martín criticó a Javier Milei por querer sancionar a legisladores nacionales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
le secuestraron el celular a spagnuolo, buscando los audios donde hablo de coimas en el gobierno nacional
Escándalo

Le secuestraron el celular a Spagnuolo, buscando los audios donde habló de coimas en el gobierno nacional

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó
Tribunales

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

Lo haría 50 mil veces más: la aterradora frase del Guascazo al confesar que mató a Yanina Pérez
Video

"Lo haría 50 mil veces más": la aterradora frase del "Guascazo" al confesar que mató a Yanina Pérez

Te Puede Interesar

El pistacho, que ahora es la estrella del momento, atrajo a una reconocida empresa nacional de maní a invertir en San Juan. 
Jugada estratégica

Famosa empresa del maní se suma al boom del pistacho de San Juan

Por Elizabeth Pérez
El trabajador rural que estuvo detenido por el robo de pasas de uva.
Tribunales

Investigan a un casero por el robo de pasas por $10 millones en una finca de 9 de Julio

Elecciones en la Federación Universitaria: cinco inquietudes clave, respondidas por los candidatos
La previa

Elecciones en la Federación Universitaria: cinco inquietudes clave, respondidas por los candidatos

Los tres condenados: Ledesma, Riveros y Espinoza
Ataque mafioso

Un juez de impugnación redujo la condena a los tres barrabravas de la brutal golpiza al empresario bolichero Salvalaggio

Haz que regrese, una película que plantea de un modo diferente el género del terror. video
Tiempo para Ver

"Haz que regrese", la retorcida película de terror que sacó a varios de las salas de cine, ya está disponible