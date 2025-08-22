Milei, en Rosario, volvió a afirmar que Luis Caputo "es el mejor ministro de Economía del mundo"

El Presidente Javier Milei dio un mensaje en la Bolsa de Comercio de Rosario, en el que cuestionó al Gobierno del Frente de Todos, sobre todo el "último año de desgestión", por la estadía de Sergio Massa en Economía. Apuntó contra la emisión, redoblando sus cuestionamientos por su efecto en la inflación.

También calificó de "salvajada" los controles de capitales y los desequilibrios. "Estimamos que a mitad del año que viene no habrá más inflación" , reiteró.

Explicación sobre la tasa de interés

"Si escuchan a un economista decir que la tasa de interés es el precio del dinero, invítenlo a irse, por decirlo de una manera elegante", dijo Milei en una charla netamente económica, en la que no hizo alusión al escándalo por el Caso Spagnuolo y las supuestas coimas en Discapacidad que complicarían a su hermana y Secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

"Porque no es que la tasa de interés existe porque existe el dinero, sino que existe porque existe el tiempo. Puede tener una economía de trueque con tasa de interés", añadió, en modo académico.

Elogio a Caputo

Milei explicó: "Cuando llegamos al Gobierno, la tasa de inflación corría al 1 y medio diario. Hoy corre al 1 y medio mensual", evaluó el Presidente.

"Ahora se entiende por qué el señor Toto Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo", añadió sobre el funcionario, que lo escuchaba desde primera fila junto a Karina Milei y Manuel Adorni.

En otro pasaje de su exposición teórica, el Presidente dijo que, junto al ministro de Economía, "están reescribiendo los manuales".

"Estamos acostumbrados con Caputo a que malinterpreten lo que hacemos. Porque deberían reescribir todos los manuales. Todo lo que se escribió en los últimos 90 años está mal. Con Toto estamos demostrando por qué", aseguró.

"Cuando la inflación bajó, después decían que no podíamos bajar el 8 por ciento, el 4, el 2... Pero sigue bajando", destacó el Presidente.

Después dejó un mensaje electoral. "La inflación no se genera de forma instantánea. Porque ustedes inyectan el dinero y pasan un año y medio o dos. Por eso les resulta tan divertido votar estupideces para aumentar el gasto público, si total lo paga otro salame de acá a dos años", añadió.