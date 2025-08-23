Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Los tres peligrosos delincuentes que escaparon de una cárcel de Valparaíso en Chile habrían sido vistos en San Juan. Un vecino de Sarmiento, de la localidad de Cochagual, manifestó que vio a los tres sujetos en una finca. Tras el llamado al 911, personal policial de las diferentes Brigadas fueron a la zona para trabajar sobre el hecho.

Un sujeto que dijo trabajar en una finca ubicada por calle Avellaneda en Cochagual, expresó que el martes pasado vio a los chilenos caminar por la zona. Supuestamente dice que los reconoció como los tres trasandinos que escaparon de la prisión de Valparaíso.

Además, agregó que él sabía que ayer -viernes- iban a seguir camino para ir a San Luis. Esos son los datos que brindó el denunciante sobre este supuesto reconocimiento. Desde la fuerza policial de la provincia dijeron que diferentes Brigadas de Investigación están yendo a la zona para verificar la verosimilitud de esta denuncia.

Los tres prófugos que escaparon de la cárcel chilena y que son buscados por INTERPOL son: Jairo Adonis González Miranda (25), Juan Israel González Quezada (27) y Claudio Alexander Fornes Vicuña (34).

Los mismos son reconocidos delincuentes con extensos prontuarios

Juan Israel González Quezada

Conocido por los alias Enemigo Público e Israel, tiene 27 años, es de nacionalidad chilena y estaba domiciliado en Pedro Aguirres Cerda, Santiago.

Cumplía condena de perpetua por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros David Florido, ocurrido en 2022.

Según los antecedentes judiciales, González Quezada portaba una pistola con cargador extendido e intentó evadir a los funcionarios efectuando disparos, uno de ellos impactando en la víctima y provocándole un traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte.

Entre sus señas morfológicas se destaca un tatuaje con un versículo bíblico en la zona del bajo vientre.

Jairo Adonis González Miranda

De 25 años, sin alias conocido, es chileno y residía en Macul, Santiago.

Fue condenado a perpetua por un robo con homicidio. De acuerdo con el fallo, asesinó a una mujer a la que golpeó en reiteradas ocasiones y posteriormente la estranguló con un cable alargador.

Luego del ataque, sustrajo objetos personales como una mochila, una casaca y audífonos, retirándose del lugar en moto.

En cuanto a señas particulares, presenta un tatuaje de manga completa en el brazo izquierdo, con figuras de un samurái, una ciudad china y una flor.

Claudio Alexander Fornes Vicuña

Apodado Conejo, tiene 34 años y es chileno. Estaba domiciliado en Valparaíso, en la Población Rodelillo.

Cumplía condena por robo con homicidio, además de registrar antecedentes por tráfico ilícito de drogas. Su término de condena estaba previsto para el 22 de agosto de 2026.

Presenta como seña morfológica un tatuaje en el hombro derecho con la figura de un diablo y las iniciales J.A.