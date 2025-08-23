sábado 23 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Las Brigadas de Investigación de la Policía de San Juan están al tanto de esta denuncia que fue hecha por un vecino de la localidad de Cochagual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
chilenos
Lee además
san juan esta al acecho de los peligrosos presos que se fugaron de una carcel de chile
Investigación

San Juan está al acecho de los peligrosos presos que se fugaron de una cárcel de Chile
detuvieron a una mujer en el barrio echeverria con casi 200 dosis de cocaina
Persecución

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína

Un sujeto que dijo trabajar en una finca ubicada por calle Avellaneda en Cochagual, expresó que el martes pasado vio a los chilenos caminar por la zona. Supuestamente dice que los reconoció como los tres trasandinos que escaparon de la prisión de Valparaíso.

Además, agregó que él sabía que ayer -viernes- iban a seguir camino para ir a San Luis. Esos son los datos que brindó el denunciante sobre este supuesto reconocimiento. Desde la fuerza policial de la provincia dijeron que diferentes Brigadas de Investigación están yendo a la zona para verificar la verosimilitud de esta denuncia.

Los tres prófugos que escaparon de la cárcel chilena y que son buscados por INTERPOL son: Jairo Adonis González Miranda (25), Juan Israel González Quezada (27) y Claudio Alexander Fornes Vicuña (34).

Los mismos son reconocidos delincuentes con extensos prontuarios

Juan Israel González Quezada

Conocido por los alias Enemigo Público e Israel, tiene 27 años, es de nacionalidad chilena y estaba domiciliado en Pedro Aguirres Cerda, Santiago.

Cumplía condena de perpetua por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros David Florido, ocurrido en 2022.

Según los antecedentes judiciales, González Quezada portaba una pistola con cargador extendido e intentó evadir a los funcionarios efectuando disparos, uno de ellos impactando en la víctima y provocándole un traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte.

Entre sus señas morfológicas se destaca un tatuaje con un versículo bíblico en la zona del bajo vientre.

image

Jairo Adonis González Miranda

De 25 años, sin alias conocido, es chileno y residía en Macul, Santiago.

Fue condenado a perpetua por un robo con homicidio. De acuerdo con el fallo, asesinó a una mujer a la que golpeó en reiteradas ocasiones y posteriormente la estranguló con un cable alargador.

Luego del ataque, sustrajo objetos personales como una mochila, una casaca y audífonos, retirándose del lugar en moto.

En cuanto a señas particulares, presenta un tatuaje de manga completa en el brazo izquierdo, con figuras de un samurái, una ciudad china y una flor.

image

Claudio Alexander Fornes Vicuña

Apodado Conejo, tiene 34 años y es chileno. Estaba domiciliado en Valparaíso, en la Población Rodelillo.

Cumplía condena por robo con homicidio, además de registrar antecedentes por tráfico ilícito de drogas. Su término de condena estaba previsto para el 22 de agosto de 2026.

Presenta como seña morfológica un tatuaje en el hombro derecho con la figura de un diablo y las iniciales J.A.

image

Temas
Seguí leyendo

Tres menores, de entre 16 y 17 años, detenidos por un robo en Capital

Salió de la cárcel y volvió a ser condenado a 3 años de prisión por asaltar a una vecina de 9 de Julio

Investigan a un casero por el robo de pasas por $10 millones en una finca de 9 de Julio

Violento choque en Rawson: un motociclista terminó hospitalizado tras impactar contra una camioneta

Un juez de impugnación redujo la condena a los tres barrabravas de la brutal golpiza al empresario bolichero Salvalaggio

Recuperaron cuatro motos en Sarmiento vinculadas a causas judiciales

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

"El Moco" le hizo honor a su apodo: cayó tras el robo de artículos de jardinería y grifería en Caucete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detuvieron a una mujer en el barrio echeverria con casi 200 dosis de cocaina
Persecución

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó
Tribunales

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

Entre rejas. Ariel Omar Pérez se encuentra actualmente en el penal de Chimbas.
Opinión

Macho hasta la muerte: el femicida sanjuanino que volvería a asesinar 50.000 veces más

Pupilos de Jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, entre los 27 para ser Fiscal General
Histórico concurso

Pupilos de Jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, entre los 27 para ser Fiscal General

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se percibió en San Juan
¿Lo sentiste?

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se percibió en San Juan

Decía que me iba a meter preso: habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo
Video

"Decía que me iba a meter preso": habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Almas libres tras las rejas: cómo la educación reconstruye vidas en el Penal de Chimbas video
Informe especial

Almas libres tras las rejas: cómo la educación reconstruye vidas en el Penal de Chimbas

Por Miriam Walter
Calle Mendoza entre Laprida y Rivadavia. Un local con la persiana baja y sin ocupar.
Preocupación

Alerta en el comercio de San Juan: cuántos locales cerraron en 2025, según referentes del sector

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Pelambres, la mina chilena operada por Antofagasta Mineral, del grupo Luksic; avanza en el protocolo binacional para lograr una ruta directa a San Juan y evitar pasar por Mendoza. video
Tratado binacional

Una mina chilena apura el uso de una ruta directa para llevar cal y combustible por San Juan

A San Juan llegarían alrededor de 800.000 boletas únicas de papel: cómo las repartirán y cuál es el formato
Rumbo al 26 de octubre

A San Juan llegarían alrededor de 800.000 boletas únicas de papel: cómo las repartirán y cuál es el formato