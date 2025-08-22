viernes 22 de agosto 2025

Siniestro vial

Violento choque en Rawson: un motociclista terminó hospitalizado tras impactar contra una camioneta

El siniestro ocurrió en la intersección de República del Líbano y Salta. El conductor de una Zanella RX 150 debió ser trasladado al Hospital Rawson por personal del 107.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un fuerte accidente de tránsito alteró la tarde de este viernes en Rawson y dejó como saldo a un motociclista herido que debió ser hospitalizado de urgencia.

El hecho ocurrió pasadas las 19:45 en la intersección de calle República del Líbano y Salta, cuando una moto Zanella RX 150 chocó contra una camioneta Fiat Toro. El impacto fue tan violento que el conductor del rodado menor terminó con lesiones de consideración, por lo que tuvo que ser asistido en el lugar por personal médico del 107 y posteriormente trasladado al Hospital Guillermo Rawson.

En la zona trabajaron efectivos de la Comisaría 24ª junto a personal del destacamento CGT, a cargo del cabo primero Franco Molina y el cabo Lucas Silvera, quienes intervinieron de inmediato para ordenar la circulación. También colaboró el móvil comunal Rawson 10, conducido por Braian Espina y acompañado por el agente Enzo Bolado, que realizaron los cortes correspondientes para resguardar la seguridad en el lugar.

Tras las primeras pericias, el procedimiento fue derivado a sede policial para continuar con las actuaciones legales de rigor.

