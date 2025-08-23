El paisaje de Ullum , con sus montañas recortadas en el horizonte y el dique como telón de fondo, esconde entre su belleza natural una joya olvidada de la historia ferroviaria de San Juan . Allí, a la vera de la Ruta Provincial 54, se levantan los restos de la antigua estación que alguna vez fue punto de conexión y movimiento. Hoy, en cambio, sobrevive en ruinas, como un eco lejano de otros tiempos. El drone de Tiempo de San Juan sobrevoló el lugar y registró el estado actual de estas construcciones, que parecen suspendidas entre el abandono y la memoria.

El drone de Tiempo Lugares abandonados: de ícono productivo de Caucete a un predio en total desuso

El drone de Tiempo Lugares abandonados: el pollo más famoso de San Juan y un local hecho reliquia

Para conocer su historia hay que remontarse casi un siglo atrás. El dato más certero habla de 1931, cuando quedó habilitado el ramal a Jáchal, con escala en el paraje ullunero. Así lo detalla el historiador Gustavo Trigo, quien recuerda que durante años perteneció al ramal A7 del Ferrocarril General Belgrano. La estación no solo fue testigo del paso de pasajeros: hasta comienzos de los 2000 funcionó con trenes que cargaban mineral en Jáchal, manteniendo vivo un recorrido que unía al norte sanjuanino con este rincón de Ullum.

Embed - Lugares abandonados: los restos de una estación en medio del encanto ullunero

El paso del tiempo, sin embargo, fue implacable. La actividad ferroviaria decayó, los trenes dejaron de circular y las instalaciones quedaron sumidas en el olvido. Hoy, lo que se observa son muros descascarados, estructuras oxidadas y restos dispersos que dan cuenta de un esplendor que ya no está.

En el predio todavía se distinguen varias construcciones. Entre ellas, una casa abandonada que, pese al vandalismo y el desgaste, conserva algunos sectores en relativo buen estado. Quien se anime a recorrerla puede encontrarse con un detalle inesperado: un horno de barro y un parrillero, vestigios de un tiempo en que las instalaciones no solo eran funcionales, sino también parte de la vida cotidiana.

image El dique de Ullum, de fondo. Foto: Leandro Porcel.

El paisaje, marcado por la mugre acumulada en los cerámicos y el deterioro visible de los techos, también esconde un pozo profundo y un pequeño santuario. Elementos que, en conjunto, refuerzan la atmósfera entre desoladora y mística que envuelve a este rincón ullunero.

Aunque la estación fue víctima del abandono y el saqueo, su presencia todavía genera curiosidad. Muchos viajeros que circulan por la ruta se detienen para observar, sorprenderse y registrar con sus cámaras lo que queda en pie. Son ruinas que, pese a todo, siguen dialogando con la geografía y con la memoria de quienes alguna vez subieron o bajaron del tren en este punto del mapa sanjuanino.

Hoy, las ruinas de la Estación Ullum conviven con la imponencia natural de su entorno. Y aunque ya no cumplen función ferroviaria, su silueta recortada contra las montañas mantiene vivo un testimonio silencioso del San Juan de otros tiempos, cuando los rieles eran sinónimo de progreso y conexión.

Más fotos

image Fotos: Leandro Porcel.

image